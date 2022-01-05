快訊／濫倒廢土爽賺千萬　檢調拘提超大咖「毛毛蟲」等52人

▲台北市某建案濫倒土石方，牟利上千萬。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市某建案驚爆王姓、侯姓等業者濫倒廢棄土牟利，士林地檢署4日，主任檢察官陳彥章、檢察官劉畊甫指揮刑事警察局偵查第四大隊、南港分局、士林分局、文山第二分局等，及會同環境保護署環境督察總隊北區環境督察大隊，前往北市、新竹、台中等26處執行搜索，查扣犯罪所得1000餘萬元，並拘提王姓等52人被告，其中包含綽號毛毛蟲的土方公會理事長王建翔。

檢調4日，前往台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、基隆市等26處執行搜索，查扣犯罪所得新台幣1000餘萬元，工程合約、運送聯單、帳冊等相關證據及砂石車11部，並拘提被告王O翔等52人及通知證人17人到案說明，目前相關被告仍陸續訊問中，全案朝違反廢棄物清理法等偵辦。

▼王建翔去年因與天道盟「美鷹會」精神領袖王鑫涉及館長槍擊案，也遭列為被告。（資料圖／記者張君豪攝）



警方調查，土方公會理事長王建翔與天道盟「美鷹會」精神領袖王鑫，先前有過密切合作，王鑫曾被懷疑涉及「館長」陳之漢槍擊等案，去年7月遭刑事局帶回漏夜偵訊，王警詢時行使緘默權，檢察官複訊後依殺人未遂等罪諭知王200萬交保、限制出境，而王建翔也同步被捕，獲100萬交保。