4年吸金18億！亮麗直播主誆投資黃金原礦　「主嫌落跑」12人起訴

▲直播主張雅筑涉及馬斯克吸金案遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

男子曾永傑涉嫌以馬斯客外貿投資公司負責人身分，對外宣稱可低價買到柬埔寨黃金原礦、投資鑽石買賣等名目，保證年獲利最高12倍，從4年不到的時間內，吸金18億元，直到曾永傑人間蒸發，投資人才發現受騙，台北地檢署29日依違反《銀行法》起訴擔任業務抽佣的直播主張雅筑等12人，另對曾永傑發布通緝。

▲主嫌曾永傑的劉姓女友說她也找不到曾永傑了。（資料照／記者劉昌松攝）

曾永傑原本在台北市西門町從事美髮師，2015年底開始，對外宣稱有親戚在柬埔寨經營礦區，可用成本價買到黃金原礦，轉售就能賺取高額價差， 60多位民眾誤信簽約，以為真的買到黃金原礦，坐等高達36%至1200%不等的年獲利，且保證期滿領回本金。

包括直播主張雅筑，以及陳力揚、黃子榮等人，先後加入馬斯克擔任業務，招攬投資人並從中抽佣獲利，直到2019年6、7月間，馬斯客不再支付利息也無力償還本金，才有投資人發現受騙而檢舉，據了解，被害人也包含具黑幫背景的分子的投資人，但曾永傑卻自此憑空消失。

▲馬斯客業務陳力揚涉嫌參與招募投資人從中收佣。（資料照／記者劉昌松攝）

台北地檢署4月指揮調查局展開搜索時，曾永傑的劉姓女友被一併到案，但她表示，她也找不到曾永傑，檢察官調查認為無證據顯示劉女參與馬斯克運作，29日處分不起訴劉女，另依違反《銀行法》及詐欺等罪嫌起訴張女等12人，同時對曾永傑發布通緝。

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