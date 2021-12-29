期貨副理靠教會吸金1.3億　30教友受騙還幫求情「寬恕她」

▲戴家津曾因違反《期貨法》入獄，重獲自由又在教會向教友吸金1.3億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在期貨公司擔任營業部副理的戴家津，因違反法規遭金管會命令解職後，尋求宗教慰藉，竟順勢在教會裡招攬代操海外期貨，教友拉著親人一起加入，結果投資失利，共有30多人受騙1.3億元，其中有人的千萬退休金都付諸流水，還在幫戴女求情，希望司法「寬恕她」；台北地檢署29日依違反《銀行法》等罪起訴戴家津。

戴家津2005年間就因涉嫌挪用客戶存款炒作期貨，被金管會下令解除職務，最後遭判刑入獄坐了1年多的牢，出獄後獲得台北市松山區某教會的接納，定期參加聚會，與教友建立深厚情誼。

不過戴家津似乎捨不得本業，在外自己成立工作室，利用子女名義開立人頭戶，對外招攬投資石油等海外期貨，多名教友基於信任，不但自己掏錢，還介紹親友加入投資，2011年到2019年間，有30多人投入共計1.3億元，結果都付諸流水。

戴家津到案坦承從事代操，辯稱因為感謝教會，希望多賺一點，才能奉獻給教會，教友們也都心胸寬闊，請求辦案人員「寬恕她」，檢察官調查後，認為戴家津涉犯《銀行法》非法經營收受存款業務等罪，依法提起公訴。

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