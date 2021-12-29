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社會 社會焦點 保障人權

期貨副理靠教會吸金1.3億　30教友受騙還幫求情「寬恕她」

▲▼ 前期貨公司營業部副理戴家津涉嫌向教會教友推廣代操保本高利的海外期貨，吸金上億元，被依違反《銀行法》移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲戴家津曾因違反《期貨法》入獄，重獲自由又在教會向教友吸金1.3億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在期貨公司擔任營業部副理的戴家津，因違反法規遭金管會命令解職後，尋求宗教慰藉，竟順勢在教會裡招攬代操海外期貨，教友拉著親人一起加入，結果投資失利，共有30多人受騙1.3億元，其中有人的千萬退休金都付諸流水，還在幫戴女求情，希望司法「寬恕她」；台北地檢署29日依違反《銀行法》等罪起訴戴家津。

戴家津2005年間就因涉嫌挪用客戶存款炒作期貨，被金管會下令解除職務，最後遭判刑入獄坐了1年多的牢，出獄後獲得台北市松山區某教會的接納，定期參加聚會，與教友建立深厚情誼。

不過戴家津似乎捨不得本業，在外自己成立工作室，利用子女名義開立人頭戶，對外招攬投資石油等海外期貨，多名教友基於信任，不但自己掏錢，還介紹親友加入投資，2011年到2019年間，有30多人投入共計1.3億元，結果都付諸流水。

戴家津到案坦承從事代操，辯稱因為感謝教會，希望多賺一點，才能奉獻給教會，教友們也都心胸寬闊，請求辦案人員「寬恕她」，檢察官調查後，認為戴家津涉犯《銀行法》非法經營收受存款業務等罪，依法提起公訴。

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