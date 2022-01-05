香港7日起禁英美法等8國航班　關閉娛樂場所不准堂食

▲香港機場7日起針對美英法等8國航班實施為期14天的熔斷機制。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港受新冠肺炎Omicron變種病毒侵襲，或形成第三代傳播，疫情進入傳播最高峰。對此，特首林鄭月娥今（5）日宣布，自7日00:00起，澳洲、加拿大、法國、巴基斯坦、印度、菲律賓、英國、美國等8個國家實施航班熔斷機制，為期14天。

▲香港Omicron變種病毒疫情或形成社區傳播。（圖／視覺中國）

香港這波Omicron疫情來勢洶洶，國泰航空確診空姐已傳染至少4人，再加上跳舞群組形的多條成社區傳播鏈，防疫形勢相當嚴峻。面對疫情，林鄭月娥宣布自7日起展開為期14天的收緊社交距離措施，包括對8個國家民航航班實施熔斷機制，曾去過相關地方的人士都不能著陸香港，包括轉機都不允許。

林鄭月娥表示，取消所有大型活動及非必要聚會，如本周六（8）日的漁農美食嘉年華、香港單車節、政府與新一屆立法會聚會（茶聚、宴請立法議員），政府會再通知相關受影響機構。

▲香港機場禁飛8國航班阻疫情傳播。（圖／路透社）

此外，香港各餐廳晚上6時後全面禁止堂食，其他非晚上堂食的安排都會收緊，即B、C、D類食肆（餐廳），每檯人數上限減至B類2人、C類4人、D類6人，顧客數目上限維持不變。酒吧、酒館及15類娛樂場所，如遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（主題公園、博物館）、公眾場所、美容院、郵輪都將關閉。