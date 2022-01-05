長期戴口罩引發皮膚病！醫教8招減緩症狀　清潔保濕是基本功

▲新冠疫情爆發以來，戴口罩已成為民眾的日常。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠疫情爆發以來，戴口罩已成為民眾的日常，除了用餐拿下口罩外，包括上班族、學生等，口罩一戴幾乎就是5-6個小時，許多人因此引發毛囊炎、濕疹、酒糟肌等皮膚問題。門諾醫院皮膚科醫師蔡凱淇表示，除了每天更換口罩、選擇適當時機脫下口罩透氣、避免戴口罩時化妝等方式緩解可能對皮膚的傷害，落實清潔與保濕的基本功最重要，千萬不可馬虎！

▲戴口罩避免引發皮膚病，落實清潔與保濕是基本功，千萬不可馬虎。



28歲的小芳自疫情爆發以來，每天上班和外出運動都不敢脫下口罩，導致近來臉頰和下巴不只紅通通，還冒出了一顆顆的丘疹和膿皰，為了遮蓋臉上的瑕疵，她甚至用厚厚的粉底液來遮蓋，導致原本就有酒糟肌的她，膚況更加嚴重。

▲皮膚科醫師表示，民眾可透過8大方式減少戴口罩所引發的皮膚問題。

醫師表示，戴口罩之所以會造成皮膚不適主要是因為呼吸時所產生的濕氣，會讓口罩覆蓋處的皮膚溫度上升，導致毛囊皮脂腺分泌較多油脂而阻塞毛孔，引起毛囊炎和青春痘。而戴口罩所產生的摩擦、潮濕、悶熱等刺激也可能引起皮膚角質屏障功能的破壞，加劇了皮膚紅腫、搔癢及脫屑。

▲戴口罩造成皮膚惡化情形，應及早尋求皮膚科醫師的協助。



皮膚科醫師蔡凱淇表示，疫情嚴峻戴口罩仍是防疫的必要措施，民眾可透過8大方式減少戴口罩所引發的皮膚問題。

1、做好每天清潔和保濕的基本功

每天回到家脫下口罩後，盡快地使用不含香精、溫和的洗面乳洗臉，並依膚況選擇適合自己的保濕產品。

2.、避免在戴口罩時化妝

戴口罩時使用彩妝產品更容易造成毛孔阻塞，若真有化妝需求，可選擇標示「不致粉刺」的粉底或蜜粉，減少使用較厚重的粉底液、BB霜等。

3. 避免在戴口罩時試用新產品

因口罩緊貼皮膚，容易使肌膚更敏感，會加速藥品或保養品的吸收，此時應避免初次嘗試較有刺激性的治療或是產品。另外，此時期也應避免試用新的臉部彩妝或保養品，因為若是對其中的成分過敏

，在口罩的密封效果加持下，過敏反應可能會更強烈。

4. 正確地配戴口罩

門診常會看到有些患者戴了醫療口罩外面再多戴一層布口罩，但二層口罩卻都沒有確實蓋住口鼻，這不僅沒有防護效果，反而會讓皮膚更加悶熱，引發其他皮膚問題。

5. 找適當的時機脫下口罩透氣

建議每4小時找適當的時機，在戶外空曠處、獨自在車內、或是在家中可脫下口罩讓皮膚透氣一下。

6. 至少要每天更換一次新口罩，即使是布口罩也該天天換洗。

7. 避免戴口罩運動，平時保持環境通風涼爽

由於運動時口鼻呼出的熱氣，會讓口罩底下的肌膚更悶熱，因此建議可以適度轉換成在家運動。

8. 耳部濕疹患者改用綁帶式外科口罩

若是有耳部濕疹的患者，建議可使用綁帶式的外科口罩，或是將一般醫用口罩的耳帶拉到耳後，外加一條繩子或是以扣環固定在後腦勺，調整到適合的鬆緊度，就可以避免耳帶長時間摩擦耳朵造成濕疹或是腫痛等問題。



此外，醫師強調；若是原本就有青春痘、酒糟、脂漏性皮膚炎或是濕疹等情況的患者，戴口罩之後造成皮膚有惡化的情形，應及早尋求皮膚科醫師的協助，不要等到一發不可收拾之後才後悔莫及。

