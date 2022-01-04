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警察臨檢問「車上有違禁品？」新手駕駛誠實回答GG了　眾喊長知識

▲鼓山分局前往勸導畫面 （畫面中非自主管理當事人） 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲原PO開車遇警察路邊臨檢，圖為示意圖，與貼文無關。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

有在開車或是騎車的人，一定遇過深夜警察臨檢的狀況，一名網友表示，某次深夜載3名好友去吃宵夜，剛好遇到臨檢，警察詢問「車上沒有違禁品吧？」怎料她誠實回答後，警察立刻愣住，看了她3秒，接著要求她把車靠邊停，要進行搜查，原因曝光後，引起網友討論。

原PO在Dcard上發文，剛考上駕照的某一天深夜，載著3個好友一起去吃宵夜遇到臨檢，警察詢問車上有幾個人，接著請她拿出駕照，並問「車上沒有違禁品吧？」結果她立刻回說，「沒有沒有！我的車上只有咖啡！我剛喝了咖啡而已」。

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警察一個愣住，看了原PO三秒後，接著請她把車子靠邊停，要進行搜查，其中一名好友立刻罵她「白癡喔，咖啡不能講啦」，並解釋，咖啡是毒品的代稱。事後，警察也表示，「下次不要對警察說喝了咖啡，最近有點敏感，真的不要再說了喔！要記住喔！」原PO才知道，原來咖啡指的是四級毒品咖啡包的意思

▲▼咖啡,握,冷。（圖／取自Pixabay）

▲咖啡其實是毒品的代號。（示意圖／取自Pixabay）

貼文一出，不少網友驚呼「長知識」，「警察當下OS：這個肯定有吸才敢講出來」、「我還真的不知道咖啡是毒品，感謝原PO讓大家長知識」、「如果是我也是直接說咖啡欸」、「每天喝咖啡的我真的不知道，原來咖啡是毒品」。不過也有人指出，「毒販會規避查緝把白粉放在咖啡包、茶包裡面，新聞抓偷渡都有報餒，怎麼會不知道」。

事實上，本站曾報導《男網友跳針狂問她「吃糖喝咖啡嗎？」　網友揭術語勸：快叫警察！》有網友解釋，「安」指的就是二級毒品「安非他命」，咖啡則是四級毒品「咖啡包」，另外「糖」也是毒品的代稱。

根據內政部警政署公布的資料顯示，網路販售毒品術語多到數不完，先前較為常見的例如小惡魔（毒品咖啡包）、紅豆湯（一粒眠）、貢丸湯（搖頭丸），還有地下製毒工廠會把毒品偽裝成三合一咖啡包或奶茶包，這種的通常會一次混用多種毒品，像是K他命、搖頭丸以及安非他命等等，青少年一不注意，就有可能誤入陷阱。

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