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可以寄杯、冷熱互換！超商「美式、拿鐵買6送6」限時1天開囤了

▲▼全家咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲全家每月限定好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新年開工咖啡喝不夠沒關係！全家每月限時1天「好咖日」要來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」，不限冷熱且開放寄杯，加碼吃指定鬆餅系列限量買6送3，1月6日上午10準時開搶。另，7-11今（4）日則有「7款指定咖啡飲品買2送1」，把握機會喝。

▲▼全家極鬆餅。（圖／業者提供）

▲極鬆餅限量買6送3。

準備開囤！全家1月限定好咖日祭出「中杯單品美式、拿鐵買6送6」、「極鬆餅（經典蜂蜜、大納言紅豆、榛果巧克力、仙女奶茶鬆餅）系列買6送3」共2大優惠，1月6日上午10時起即可透過APP中的「隨買跨店取」購買，單品咖啡每人限購1組，並開放寄杯、冷熱互換；極鬆餅限量4000組，同樣每人限購1組，提醒須在111年4月30日前兌換完畢。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11今有指定咖啡飲品買2送1。

另，7-11今（4）日也有「指定飲品買2送1」限定活動，包括CITY CAFE特大美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE特大拿鐵咖啡（冰／熱）、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶及CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶等共有7飲品可享同品項買2送1；加碼至1月11日前「CITY PRIMA精品咖啡也享同品項（精品美式或精品拿鐵）第2杯10元」優惠，並開放數位寄杯、線上線下皆可購買。

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