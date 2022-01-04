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春節省道「易塞」時段一次看　86條客運路線可享85折優惠

▲▼元旦連假第1天上午，蘇花改蘇澳端湧現南下車潮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲公路總局預估蘇花改將湧現返鄉車潮，提醒民眾避開尖峰時段上路。（圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

交通部公路總局於今天（1/4）晚間表示，因應春節連續假期到來，將於1月28日至2月6日執行春節連續假期交通運輸計畫。公路總局也確定恢復過往連續假期國道客運85折優惠，共計86條路線適用。若民眾欲自行開車，公路總局也規劃24條易壅塞路段並預判尖峰時段，民眾上路前可多留意。

因應春節連假即將到來，公路總局提前規劃春節期間24處省道易壅塞路段，包含主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等。其中省道主要幹道易受返鄉影響，如台9線蘇花路改、南迴公路等年初一至初二間易壅塞，台1線水底寮路段則年初一至初六都要留意車流。

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▲春節連假省道輸運措施。（圖／公路總局提供）

▲春節連假省道交通管制措施。（圖／公路總局提供）

除預判尖峰時段外，各重點路段亦規劃交通疏導措施，如替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛。此外，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施。

南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮；台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻至香山及竹南地區等，已規劃封閉橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於2月3日至5日（初三、初五）封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

公路總局也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，並恢復去年連假期間取消的國道客運85折優惠，民眾搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折，目前東西部總計提供6.7萬班次及218.8萬座位數，各業者將於連假前一個月開始販售預售票，將依據銷售狀況請業者機動調整班次。

另外，公路總局也說，若持電子票證搭乘44條台灣好行路線可享半價；此外，凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

▲春節連假省道輸運措施。（圖／公路總局提供）

▲春節連假省道易壅塞路段。（圖／公路總局提供）

▲春節連假省道輸運措施。（圖／公路總局提供）

▲春節連假省道輸運措施。（圖／公路總局提供）
 

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