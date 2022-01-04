首例Omicron進入社區　鄭文燦喊話忠貞攤商：做好清消全面圍堵

▲桃機染疫清潔工其病毒株分析後確認為Omicron病毒，桃市府緊急對其曾到過的忠貞市場進行全面性與周遭鄰里清消。（圖／攝影中心拍攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃機確診女清潔工3日確診後，病毒株分析確認為Omicron病毒株，由於女清潔工曾到過忠貞市場擺攤，忠貞市場宣布緊急休市3天，化學兵4日中午也進駐忠貞市場，進行全面性與周邊9個鄰里的清消，加上接近年關，前來採買民眾相對較多，桃市府也預計5日會再針對周邊附近23個鄰里同步進行清消。桃園市長鄭文燦4日召開防疫記者會時也向攤商喊話，希望攤商能夠見諒，配合防疫政策，全面圍堵病毒。

指揮中心3日公布桃機確診女清潔工的相關足跡，發現女清潔工去年12月30日至31日曾到過忠貞市場，由於接近年關，前來市場採辦年貨的民眾相對平常較多，同時也為避免疫情進入社區，有關單位不敢掉以輕心，緊急宣布忠貞市場4日中午過後即暫停營業，進行全面性與周邊鄰里的大清消，同時採取3天預防性休市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於年關將近，前來採買的民眾也相當多，鄭文燦也對此強調，且確診的女清潔員進行病毒珠分析後，確認其為Omicron病毒，同時也是首例Omicron病毒株進入社區事件，其傳染力與以往的病毒相比更高出3到5倍，讓防疫必須和病毒賽跑，所幸女清潔工的初步足跡調查並不複雜，希望攤商能夠配合體諒，做好多次清消，並將清消擴大至周邊社區，才能做到有效圍堵。

▲▼桃園忠貞市場緊急宣布1月4日中午12點至1月6日中午12點進行預防性休市與全面性清消。（圖／記者陳煥丞攝、攝影中心攝）



鄭文燦指出，由於忠貞市場範圍較大，市府將採取高強度作法，3日忠貞市場已完成第一輪清消作業，4日下午除完成忠貞市場全面性的清消外，也會對附近的10個里進行清消，5日則會再擴大針對周遭的23個里進行清消，以確保社區居民的防疫安全。

鄭文燦表示，市府預計將會在龍岡天幕大操場、北區客家會館與黎明公園等3處設置社區採檢站，若曾到過忠貞市場採買的民眾有症狀就可以前往採檢站進行採檢，未來也會再新增3座採檢站，共提供6個社區採檢站供民眾前來免費採檢。