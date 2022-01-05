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快訊／桃機群聚「再傳1確診」！累計達5例　指揮所加速篩檢堵病毒

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲桃園機場今再傳1人確診，累計來到5例。（圖／記者劉亮亨攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園機場一名清潔人員3日確診新冠，指揮中心列為本土案例，經過大框列採檢後，發現另外2名清潔員同事、以及1名防疫計程車司機也染疫，目前桃機累計已有4例；清潔承包商昨立即針對近900名員工進行採檢，未料今再傳1人確診，桃機累計確診人數恐來到5例。桃園市政府指出，市府9點將於市政會議併防疫會議上會說明相關訊息。

指揮中心昨公布4例本土個案，其中包含3日晚間確診的桃園機場清潔員、同職場員工和防疫計程車司機。機場清潔人員為案17230，今檢案17238～案17240，案17238及案17239均為同職場工作人員，案17240為防疫計程車司機。

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消息曝光後，桃機清潔承包商昨立即針對近900名員工進行採檢，昨初步已經篩近700人，今將持續進行採檢，未料稍早傳出又有1人確診，桃機群聚恐擴大至5例。

值得注意的是，案17230清潔員曾在去年12/30、12/31兩日上午9時至12時有至忠貞市場（中壢前龍街路段）擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，衛生單位已針對該市場進行疫調及接觸者匡列，並進行清消作業。另外，指揮中心也緊急召回600名防疫計程車司機採檢。

不過由於清潔員曾在市場擺攤，指揮中心也緊急設立3大採檢站，包括龍岡大操場天幕（平鎮區公所）、北區客家會館草坪和龍岡黎明公園，將在1/4~1/7提供採檢服務；同時桃園機場也成立前進指揮所，加速採檢攔查病毒、防堵疫情進一步擴大。目前詳細情況還有待桃園市府、中央流行疫情指揮中心進一步說明。

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ET快訊
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