民眾黨籲行政院速提「營養2法」　正視學校營養午餐、食安

▲台灣民眾黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院將舉行臨時會處理2預算案和重要議案，台灣民眾黨立委蔡壁如、高虹安今（5日）上午舉行記者會呼籲，中央主管機關必須擔起讓孩童吃得好的責任，急需推動「合理化定價機制」、「合理採購計畫」、「補足營養師」和「增進廚工待遇」，呼籲行政院儘速提出「營養及健康飲食促進法」與「學校供餐法」等草案。

台灣民眾黨團今天上午舉行「不只食農教育法，還有營養兩法要處理」記者會，呼籲政府加速推動「營養3法」立法，包括「營養及健康飲食促進法」、「食農教育法」及「學校供餐法」，正視學校營養午餐的營養和食安。

蔡壁如說，營養3法堪稱是「吃的疫苗」，去年底立法院經濟委員會初審「食農教育法」草案，但「營養及健康飲食促進法」與「學校供餐法」兩部配套立法，卻遲遲沒跟上腳步，希望衛福部與教育部上緊發條，完善「食農教育法」立法的配套措施，後續好好執行，讓營養3法成為民眾骨子裡的軟實力。

高虹安補充，監察院2018年就指出午餐政策大有問題，教育部每年編列約21億元補助弱勢學生，但礙於預算編列與採購制度，難以顧及偏遠或離島學校需求，食材供應商不願運送食材、低薪招聘不到廚工；或因顧慮家長反彈而不願調漲，造成午餐費用過低，這些因素都會影響午餐品質。

高虹安建議，教育部應該參考日本經驗，以差額補貼進行福利改善，讓第一線掌握孩子午餐的專業人士，受到相對應的尊重，舉例來說，目前高雄佛公國小是1300名學生搭配6名廚工，日本則可能有20名廚工搭配。

大享食育協會秘書長黃嘉琳說，學校午餐攸關全國170萬師生飲食權益，但目前校園裡公職營養師、廚師等人力編制根本不夠，民間版本的「學校供餐法」草案參考日韓法令，希望當供餐人數達500人以上，應至少設置營養師1人，廚工人數與供餐人數比例不得低於1比100。