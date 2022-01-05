武嶺「長腿正妹」深夜呆站1hr　鄉民狂盯！結局驚呆神出本尊

▲武嶺上，深夜出現神秘長腿身影 。（圖／翻攝PTT）



網搜小組／劉維榛報導

冷冽高山黑漆漆一片，突然冒出「長腿妹」單獨身影，讓鄉民整夜沒睡。一名網友驚呼，今（5）日深夜發現有「正妹」待在武嶺涼亭上，且身旁都沒有人，讓網友一度以為是靈異事件。由於該文在PTT炸鍋，結局神展開，這位「正妹」還現身留言串中直呼，「抱歉浪費大家時間！」

一名網友在PTT以「一個女生現在在武嶺能幹嘛」為標題表示，今深夜12時許，原PO好奇打開武嶺監視器，驚見一名長腿妹在涼亭走來走去，讓原PO在電腦前狂盯許久，「那她到底在幹嘛？這麼晚了不回家睡覺嗎？有沒有八卦？」

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鄉民看到畫面後，紛紛冷汗直流嚇回，「左轉媽佛版」、「拿手電筒去照照看有沒有影子」、「看起來超冷冷冷」、「確定是人嗎」、「歡迎收看玫瑰之夜，鬼話連篇」、「蹲著在幹嘛，有點可怕」、「紅衣小女孩吧，靈異照片」、「有沒有人要報警」。

文章炸鍋後，引來眾網友討論，認為山上的身影根本不是正妹，「男的啦！人家在拍星空是不行逆」、「這男的吧」、「他還坐在那耶」、「在這邊半小時以上了，厲害」、「我認為被放鴿子的可能性很大」、「這什麼XX，浪費我一小時看著」、「笑死～今年第一個奇葩文」。

▲本尊其實是男的 。（圖／翻攝PTT）



不僅如此，鄉民把對方的一舉一動都截圖下來，包括整個人斜躺在涼亭上、樓梯上發呆等，此時已來到凌晨1點半了。不料真相神展開，原來本尊無聊之餘也滑起PTT，意外發現自己上了熱門，索性在留言神串裡現身解答，「靠，這樣也能上熱門...抱歉浪費大家時間，我們只是來散散步」、「其實不怎麼冷耶，可以接受的程度，但是奉勸大家不要這麼晚來，一直感覺被盯著看，毛毛的」。

後續，男子的另外三位友人抵達山頂後，紛紛對著鏡頭揮手，底下網友再度噴笑，「靠3點了還在啊」、「哈哈哈還真的揮手了笑死」、「推文完全見證人性」、「結果真的是鄉民，太好笑了吧」、「這什麼武嶺實況台」、「我也睡不著，來神串留名」。

▼留言串神出本尊了。（圖／翻攝PTT）