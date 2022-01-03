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厭倦只被當胖朋友！　女3年「XL→XXS」狂甩54公斤瘦成大正妹

厭倦只被當胖朋友！　女3年「XL→XXS」狂甩54公斤瘦成大正妹。（圖／翻攝自TikTok／telsah123）

▲女子開心分享她的瘦身成果。（圖／翻攝自TikTok／telsah123

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州女子考夫曼(Telsah Kaufmann)在網上爆料，自己19歲時曾胖到136公斤，曾經不在乎外表的她，因為不想再成為別人口中的「胖朋友」，3年前開始發憤減肥並做切胃手術，成功讓她甩掉54公斤變成大正妹。

考夫曼在TikTok上拍片表示，她以前雖然胖到136公斤卻完全不在意，然而隨著時間過去她發現自己只是在外面假裝有自信和快樂，內心卻完全不是這麼一回事，於是2018年9月下定決定要改變人生，進行切胃手術。

影片中可看到，考夫曼如今瘦身有成，身形不但變得凹凸有致，也因此突顯出精緻五官變成正妹，衣服尺寸更從XL穿到XXS。勵志影片獲得900多萬網友大讚，「對你所做的感到驕傲，你太棒了」、「努力是會有回報的」、「我被鼓勵到了」。

考夫曼表示，漫長減重的過程讓她感到害怕與孤單，幸好從家人那裡獲得很多支持鼓勵，「我知道這會是一個重大變化，而我也需要投注100%努力，但我只想要保持健康，展示出自信」，希望她的故事能讓鼓勵其他人，告訴他們「你並不孤單」。

@telsah123 #fyp #weightloss #gastricsleeve #greenscreenvideo #greenscreen original sound - ava
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