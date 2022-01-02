柯文哲府外獨站40分　民眾黨要蔡英文道歉：羞辱市長就是羞辱台北市民！

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲昨受邀參與元旦升旗，府方因疫情緣故，安排柯文哲在工作人員引導下，先置現場站定位，然而當三軍儀隊演出時，畫面呈現柯文哲獨自一人看著表演，被形容「柯總統閱兵」。對此，民眾黨批評，羞辱台北市長就是羞辱台北市民，總統蔡英文應該為元旦升旗典禮的失禮向台北市長與全體台北市民道歉。

柯文哲受邀參與元旦升旗；但不同於往年的是，柯文哲今年沒有先入府內合影，而是直接在工作人員引導下，到戶外現場站定位。由於貴賓區域只有柯文哲隻身一人，後方站了一整排身穿軍服的軍方人員；他的前方則是三軍儀隊的演出，畫面顯得格外突兀，甚至被形容像是「總統閱兵」。

對此，總統府發言人張惇涵說明，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員。

民眾黨指出，柯文哲每年都會應邀出席，只是這次總統府以「防疫」為由，宣稱府內已超過80人，只能先請柯文哲到活動場地就位，讓他一個人在冷風中「被罰站」40分鐘，「事後網路各平台開始出現各種嘲諷言論，羞辱在野黨領袖，而總統府只有一聲『請見諒』，盡顯傲慢與敷衍。」

民眾黨表示，總統府是國家權力核心，舉辦過多少次大大小小的重要儀式，卻還是發生此次離譜的行政疏失，當中是否有不能說的「政治力」介入，而用元旦升旗典禮來羞辱首都市長，「團結台灣說的好聽，但其實最善於分裂台灣的，就是民進黨政府。」

民眾黨指出，民進黨政府無所不用其極，從立法院到總統府、從網路到實體文宣，極盡羞辱在野黨與各派政治人物，「這樣的恐怖團結台灣人不敢要，也不想要，2022年第一天，民進黨已經展現其鬥爭與醜陋的一面，台灣人民要清醒，別再被這樣充滿仇恨與鬥爭的政黨蒙蔽。」

▲台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

