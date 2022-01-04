柯文哲中二補選挺誰？柯媽先表態　讚顏寬恒做人實在、謙虛

▲柯媽讚顏寬恒做人實在，批林靜儀整天「赤焰焰」。（圖／記者游瓊華攝）



記者陳家祥／台北報導

台中市第二選區補選將在9日進行投票。國民黨候選人顏寬恒4日在沙鹿玉皇宮「巧遇」前來參拜的柯媽何瑞英及柯爸，雙方不但一起入廟參拜，結束後顏寬恒還說要帶柯媽柯爸去吃小吃。至於是否支持顏寬恒？柯媽稱讚顏「做人實在」，反批民進黨候選人林靜儀整天「赤焰焰」、天天罵兒子柯文哲，讓她很不捨。

媒體追問，中二選區比較喜歡哪一個候選人？林靜儀還是顏寬恒？柯媽表示，不能說自己喜歡誰、不喜歡誰，而是看那個人有沒有乖、認真、有沒有替地方打拚，不要講話「赤焰焰」。

柯媽說，像顏寛恒這樣實在、不說謊就好，要謙虛，不要一直想和別人吵架，最重要是服務照顧地方，且顏的父親顏清標也有為地方做事。

接著柯媽話鋒一轉，表示柯一家人根本不認識林靜儀，「啊怎麼我兒子常常被她罵？天天給我們罵？」讓她感到十分不解。

除了柯媽外，民眾黨確實與顏寬恒陣營的連結較深。將代表民眾黨參選議員的現任大里區立德里長江和樹，日前發表聲明表達「挺顏」立場。此外，顏寬恒日前還被抓包，幼兒政見「整段抄襲」民眾黨立委高虹安政見會的內容，也引發外界討論。

針對黨內基層語言陣營眉來眼去，柯文哲日前受訪時表示，一個黨裡面本來就會有各式各樣的人，在地方上和顏可能是好朋友，所以是個人立場，「我們沒有推出候選人，相對中立」。