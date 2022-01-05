麻雀變身「飛天魚群」！日本天空罕見神同步畫面驚呆網：太難得

▲氏原道昭捕捉到難得的畫面，空中一群麻雀一致地收起翅膀，看起來就像魚在天空游泳一樣。（圖／翻攝自推特／@Ujimichi）

記者葉睿涵／綜合報導

麻雀是我們日常生活中十分常見的鳥類，不過日本鳥類攝影師氏原道昭最近卻意外捕捉到難得的一幕，只見照片中的麻雀群一致地收起翅膀，像魚一樣在空中「游泳」，讓他大為驚喜。氏原道昭將照片po到網上分享後，吸引了不少網友的驚嘆，紛紛前來朝聖這驚奇的畫面。

氏原道昭1月3日在推特上傳了一張照片。畫面可見，有數十隻麻雀正成群結隊地在空中飛行，但有趣的是，這群麻雀竟在快門按下的瞬間，一致將翅膀收起，並向左上方傾斜地飛去，讓牠們看起來像是漂浮在空中一樣，十分壯觀。

氏原道昭寫道，「這是個無心之作，但這群麻雀卻同時收起了翅膀，讓牠們看起來像在空中游泳的魚一樣，這時機是多麼完美啊！」照片的一角可見有零星的幾隻麻雀不合群地展開了翅膀，但完全無損照片的美，氏原道昭也笑道，「不合群的小壞蛋讓我有一種奇異的親密感。」

事實上，麻雀使用的是「波浪狀」的飛行方式，即先拍動翅膀讓身體上升後，縮起翅膀向下俯衝一段距離，然後再拍動翅膀再次上升，因此當麻雀在群體中飛行時，會盡量配合同伴的飛行頻率，避免上下碰撞，所以氏原道昭才會拍到這幅有趣的畫面。

照片曝光後吸引了不少網友的注意，紛紛留言表示，「長得也太像一群魚了吧」、「如果我不放大來看根本不會發現是麻雀，我還以為是魚在空中游」、「真是大自然的奧妙啊」、「我還以為是導彈」、「發射吧，麻雀導彈」。

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