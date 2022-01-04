韓版陳樹菊！92歲老奶奶賣飯捲維生　捐畢生積蓄：感到幸福

▲韓國飯捲。（示意圖／記者周姈姈攝）

文／中央社首爾4日綜合外電報導

台東愛心阿嬤陳樹菊賣菜捐出鉅款，韓國則有一名92歲老奶奶朴春子捐出多年來賣紫菜飯捲存下的6億5000萬韓元（約新台幣1498萬元），幫助兒童和身障人士。

任職於韓國梨花女大木洞醫院的急診科教授南宮仁（音譯）2日在臉書發布了朴春子的事蹟，引發關注。

他表示，他在去年底受到青瓦台邀請，參加兒童保護團體的褒揚與紀念捐款儀式，並接受總統文在寅夫婦接見，包括世界展望會、紅十字會等知名團體代表到場。

他表示，當中他注意到一名拄著拐杖的銀髮老奶奶朴春子，她的身分是「綠雨傘兒童基金會」高額捐款者。老奶奶捐出畢生積蓄後，突然抓住文在寅妻子金正淑的手哭了出來，令在場者都紅了眼眶。

朴春子自述，她自小家貧，出生時就沒了母親，和父親相依為命，常因沒錢而餓肚子。她10歲開始在京城站（如今首爾站）躲著警察，賣紫菜飯捲維持生計。

她說，拿賺來的錢買東西吃是如此幸福，因此也想把這份幸福傳遞給別人。捐錢給貧困的人，就能把這份幸福的感覺分享出去。自此之後，她只要存了錢，就會捐出去，「沒有事情比分享更令人感到幸福」。這麼多年來一直這麼做，沒想到竟有一天能踏入青瓦台。

朴春子說，握著金正淑的手，令她想到年幼時父親也是這麼握著她的手，想到80多年前那一雙溫暖的手，因此忍不住落淚。她的話令坐在旁邊的金正淑也紅了眼眶。