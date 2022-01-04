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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日媒：中國武統台灣進入最終階段　共軍加強海陸空同時進攻能力

▲▼4架次殲16擾台。（圖／國防部提供）

▲中國近來頻頻派出共機擾台，下同。（圖／國防部提供）

記者葉睿涵／編譯

中國共機近來頻頻擾台，解放軍也持續增進從空中同時攻擊陸海空的能力，以確保中國軍方的海空優勢。日媒認為，中國的這些部署都與武統台灣有關，推論中國目前已具備了武裝侵入台灣的能力，而相關準備工作可能也已進入最後階段。

據《讀賣新聞》報導，台灣國防部資料顯示，中國在2021年來，共派出了960架共機，進入台灣防空識別區（ADIZ）多達250次；2021年9月16日到同年12月底共有約500架共機擾台，比2020年同期的約150架增加了2倍多。儘管外界認為，共機近來頻頻擾台的原因與台美關係深化有關，但據了解中國軍方內部的官員表示，這其實是「針對實戰的訓練行動」。

▲▼共軍轟-6機。（圖／國防部提供）

2021年10月，共軍派出52架軍機闖入ADIZ，創下歷史新高。報導稱，這52架軍機包含預警機、巡邏機、戰鬥機和戰略轟炸機，顯示解放軍正在進行同時攻擊台灣海陸空的訓練，而且共軍當時也派出了直升機，似乎也在規劃將特戰部隊送到地面。此外，消息人士指出，中國的戰略轟炸機還曾多次飛越西太平洋，抵達美軍駐紮的關島基地後又折返，實在讓人遐想。

2021年11月，中國也派出一架戰略轟炸機和空中加油機進入ADIZ，穿越巴士海峽，往台灣東部海域飛去。知情人士分析，中國在攻勢中加入空中加油機，將擴大戰鬥機護航戰略轟炸機的行動範圍，讓解放軍有能力接近美國航空母艦的打擊群，並向關島基地發動攻擊。

台灣國防部指出，台灣曾設想過4種中國入侵台灣的模式。其一，中國從本土發射導彈襲擊；其二，對台灣軍事設備進行網絡攻擊；其三，善用空中優勢，防止美軍等外國勢力干預；其四，強勢登陸台灣本島。報導稱，隨著中國導彈部署和網絡攻擊的能力持續進步，共軍目前似乎正在啟動軍機訓練，進入侵台準備過程的第三階段。

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