Omicron釀疫情海嘯　拜登政府再買1000萬療程輝瑞口服藥

▲美國總統拜登表示，可能會需要更多的「Paxlovid」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國受Omicron迅速擴散影響，單日暴增破百萬例確診再創世界紀錄，拜登政府4日宣布加倍購買輝瑞療程口服藥「Paxlovid」，使得口服藥總量來到2000萬個療程，預計能在短時間內補足當前有限的供應，因應海嘯般席捲而來的疫情。

《紐約時報》報導，拜登政府宣布再添購1000萬個療程的輝瑞口服藥，總訂單來到2000萬個療程口服藥；然而並不會立刻就能全數供應，輝瑞今年一月只來得及生產3.5萬個療程的口服藥，到了2月則會再添5萬個，並會在接下來2個月內設法達到原先預期的35萬個療程口服藥量。

拜登4日根據他的醫療顧問指出，這是目前估計所需的量，但隨著疫情發展，「我們可能會需要更多」。拜登政府表示第一批訂單與輝瑞簽訂的合約內容為每個療程給付530美元（約新台幣1.5萬元），此批訂單的單一療程價格相同，2次訂單總價約106億美元（約新台幣2920億元）。

輝瑞和默沙東口服藥剛問世時需求很高，因為相關治療COVID-19的藥物直到去年底都還難以尋覓，但原先應該是個令人愉悅並感到安心的新聞，卻在Omicron疫情如海嘯般襲來後變成「誤點的解藥」。輝瑞「Paxlovid」的產能要到4月以後才會拉到數百萬以上，要到9月才能完成訂單總額，但僅僅只是1月初，Omicron就已讓各國病例頻創新高，醫療量能難以招架。

「Paxlovid」約在2周前取得美國政府授權，讓12歲以上高風險族群的病人服用，成為全美首款可在家使用的COVID-19藥物。療程設計是在病患病徵開始出現時展開，在臨床實驗中對緩和重症病患的症狀具有相當高的效果。