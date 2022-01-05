槍手屋外掃射「4歲娃痛醒」：我被打中了！　驚曝是佛洛伊德家人

▲佛洛伊德4歲曾姪女在睡夢中被開槍打中。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

非裔美國人佛洛伊德（George Floyd）之死，在2020年5月引起全美黑命貴（Black Lives Matter）暴力示威，相隔19個月後傳出他的4歲曾姪女，4日在休士頓的家中被人數不明的槍手開槍射中。

綜合外電報導，4歲的亞利安娜（Arianna）於4日在德州休士頓黃石大道（ Yellowstone Blvd）家中睡覺時，窗外突然有不明人士開槍，當時家裡有4個大人，以及亞利安娜在內的2個小孩。一陣射擊之後，家人發現亞利安娜中彈將她緊急送醫。經過手術後，院方表示小女孩目前情況穩定。

▲幸虧經過手術後，亞利安娜的狀況恢復穩定。（圖／翻攝推特）

亞利安娜的父親表示，槍手逃逸後，「我女兒跳起來跟我說，『爸爸，我被打中了。』」他說女兒的夢想是當一名拉拉隊長或是舞者，希望在復原後她還能夠繼續追尋她的夢想。

警方目前不確定槍手是單獨作案還是多人犯案，也未透露任何與槍手有關的資訊及動機。

▲▼白人警察蕭文被判22年6月徒刑。（圖／路透）

隨著佛洛伊德之死，亞利安娜和家人也參加過幾場示威遊行，並出席殺死佛洛伊德的警官蕭文（Derek Chauvin）的法庭審判。2020年5月，蕭文以膝蓋壓頸的方式壓制佛洛伊德，不顧佛洛伊德嘴裡喊著「我不能呼吸了」（I cna't breathe），也無視他的垂死哀求，活活將他窒息殺死；2021年6月，蕭文被判處22年6個月的有期徒刑。