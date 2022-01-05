美東風暴降大雪深30公分！　希拉蕊2016年競選搭檔困車陣27小時

▲美東大雪造成車輛回堵。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國東部近日降下大雪導致公路嚴重堵塞，千百輛車卡在公路上動彈不得長達27小時，所有人只能在寒風中困在原地，沒有水和食物，其中也包括2016年和希拉蕊搭檔競選正副總統的參議員凱恩（Tim Kaine），他在維吉尼亞家往華府的通勤途中深陷車陣。

路透社報導，維吉尼亞州交通部門4日表示，美國東岸交通最繁忙公路之一的95號洲際公路，因為30公分深的大雪而被迫暫時關閉近華盛頓南方55英哩（89公里）處的雙向車道。

報導指出95號洲際公路的車流在周一（3日）晚間8點就已經停止前進，直到隔日傍晚才開始緩慢移動。由於政府的反應慢半拍，數百輛卡車和自小客車在許地中進退不得，還必須忍受在寒風中無法進食的痛苦，讓民眾感到憤怒。

曾有機會與希拉蕊在2016年攻頂自由世界寶座的參議員凱恩也是其中之一，他表示3日下午1點，他開上通往華盛頓的2小時日常通勤路線，「19個小時之後，我離首都還遠得很。」

I started my normal 2 hour drive to DC at 1pm yesterday. 19 hours later, I’m still not near the Capitol. My office is in touch with @VaDOT to see how we can help other Virginians in this situation. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/Sz1b1hZJZ5 — Tim Kaine (@timkaine) January 4, 2022

▲凱恩在2016年與希拉蕊搭檔競選總統，現為維吉尼亞州參議員。（圖／達志影像／美聯社）

凱恩終於在離開里奇蒙（Richmond）家中27個小時後抵達華盛頓，他接受CNN訪問時表示，這一路上他完全斷食，沒有食物可以吃，沒有水可以喝。

維吉尼亞州州長諾瑟姆（Ralph Northam）表示，州政府人員和地方緊急應變人員第一時間已盡快出動前往除雪，並攜帶保暖衣物分發給困在車陣中的人，同時幫殘障車主和引導車輛開往替代路線。

這場風暴來得又急又猛，迫使學校甚至聯邦政府機構關閉、機場停擺，甚至摧毀供電給數千人的電塔。