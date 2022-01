美東風暴降大雪深30公分！　希拉蕊2016年競選搭檔困車陣27小時

▲美東大雪造成車輛回堵。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國東部近日降下大雪導致公路嚴重堵塞,千百輛車卡在公路上動彈不得長達27小時,所有人只能在寒風中困在原地,沒有水和食物,其中也包括2016年和希拉蕊搭檔競選正副總統的參議員凱恩(Tim Kaine),他在維吉尼亞家往華府的通勤途中深陷車陣。

路透社報導,維吉尼亞州交通部門4日表示,美國東岸交通最繁忙公路之一的95號洲際公路,因為30公分深的大雪而被迫暫時關閉近華盛頓南方55英哩(89公里)處的雙向車道。

報導指出95號洲際公路的車流在周一(3日)晚間8點就已經停止前進,直到隔日傍晚才開始緩慢移動。由於政府的反應慢半拍,數百輛卡車和自小客車在許地中進退不得,還必須忍受在寒風中無法進食的痛苦,讓民眾感到憤怒。

曾有機會與希拉蕊在2016年攻頂自由世界寶座的參議員凱恩也是其中之一,他表示3日下午1點,他開上通往華盛頓的2小時日常通勤路線,「19個小時之後,我離首都還遠得很。」

I started my normal 2 hour drive to DC at 1pm yesterday. 19 hours later, I’m still not near the Capitol. My office is in touch with @VaDOT to see how we can help other Virginians in this situation. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/Sz1b1hZJZ5