顏家總動員！登門請託民進黨里長　標哥深夜傳Iine拉票

▲顏清標深夜傳Line，幫兒子拉票。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中第二選區立委補選倒數5天，顏寬恒和林靜儀勢均力敵，雙方各找來知名人物站台拉票，民進黨更是傾其全黨之力，全國各縣市黨公職都前來為林站街頭，倒是顏清標一直未見出現公眾場合，隱身幕後運籌帷幄，不過，有民眾手機的Line昨晚10點多突然接到一通拉票訊息，竟是標哥傳來，可見選情真的白熱化，連標哥都相當緊張。

▲顏寬恒車隊在大街小巷穿梭拉票。（圖／顏寬恒競總提供）

立委補選周日登場，顏寬恒和林靜儀選情五五波，顏家深陷竊佔國有地、清泉崗開發爭議、捷運站刻意選在顏家附近及個人龐大財產等風波，都讓顏家選得很辛苦，常常被迫開記者會澄清，有時急了也一改被動挨打態度，砲火猛烈反擊。

民進黨傾其全力輔選林靜儀，每天都有來自各縣市黨公職做林的分身，在寒風中站街頭拉票，誓言一定要拿回失去的一席，但顏家同樣有不能輸的壓力，顏家傾其數十年來的人脈請託，萬一沒當選，顏家的政治勢力短時間恐難恢復，甚至一蹶不振，而被爆料出來的爭議事件也難善了。

顏家不僅跑遍基層請託，各社團、宮廟、地方仕紳等擅長的組織戰，連民進黨籍里長也登門拜訪，不怕吃閉門羹的敲門，當場還承諾當選後也會全力協助地方建設，也有顏家助理透過關係頻頻打電話給民進黨中部要角，拜託他出手輕一點。

顏林之戰，打得火熱，久未現身的標哥都在幕後操盤，比自己選的更賣力、認真且壓力大，有民眾昨晚10點多就收到標哥的賴，拜託大家幫忙打電話給中二選區的親朋好友，一起支持5號顏寬恒，標哥都親自出手了，可見選情真的很緊繃。