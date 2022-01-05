林靜儀超扯言論被爆擊！　昔嗆：中共才有興趣知道感染者足跡

▲林靜儀過去超扯言論再被挖。（圖／民進黨提供）

記者邱晟軒／綜合報導

為解決地方政府受限防疫規定，無法即時公布確診個案及足跡遭民怨，陳時中在2021年5月宣布授權地方政府公布確診個案足跡。不過，有網友就挖出林靜儀過去的言論，她曾表示不解為何要公布感染者足跡，直指「那是中共人臉辨識才有興趣的事」。

林靜儀2020年12月23日在個人臉書以｢誰需要知道武漢肺炎感染者的足跡｣為題指出，需要知道武漢肺炎感染者足跡的是指揮中心，況且他們早已知道了，到目前根本就沒有任何一個只是擦身而過就確診的個案，拿下口罩近距離交談或飲食才有高度風險，而跟感染者近距接觸的人，早就被匡列追蹤檢查了。

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林靜儀當時發文狠酸，要求公布「感染者所有去過的路線」的民眾是當偵探上癮了嗎？她認為「我們需要做的就是戴好口罩多洗手少去人擠人的地方。我沒興趣知道感染者走過哪條街，那是中共人臉辨識才有興趣的事。」

▲林靜儀醫師昔稱「中共才有興趣了解感染者足跡」。（圖／翻攝自林靜儀FB）

針對林靜儀的發言，許多網友紛紛在其貼文底下傻眼留言，「朝聖喔，中共同路人」、「對不起，我就是感興趣想知道，看來我是中共同路人了」、「民進黨最愛迴力鏢，臉總是出血」、「對錯民進黨說的算，這叫滾動式標準」、「原來當時的指揮中心是公佈給中共看的」、「拜託別再侮辱醫生這兩字」、「換做她們自己染疫，看會不會也希望被全部公開自己的一舉一動，將心比心好嗎？」

事實上，護理師張喬瑜過去就曾公開質疑林靜儀，昔日稱｢沒興趣知道感染者足跡｣，之後卻為了攻擊台北市政府，而批評沒有公開確診個案活動史，「難道林靜儀就像她自己所說的是中共派來要人臉辨識嗎？請問靜儀，妳怎麼了，妳為什麼要穿越時空打臉自己？」

▼林靜儀誇張言論引發鄉民爆擊。（圖／翻攝自林靜儀FB）