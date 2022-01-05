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台大墜樓女傳是「木子小姐」　校方低調4字回應

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲網紅「木子小姐」 。（圖／翻攝自IG）

文／中央社

台灣大學4日傍晚傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，網路盛傳是網紅「木子小姐」，台大校方晚間低調不願證實身分，只說「深感哀痛」，並已啟動輔導關懷機制。

台北市警消4日下午5時22分接獲報案，指大安區台大第二活動中心有女大生不明原因墜落於3樓平台，現場已無呼吸心跳，立即派員協助送台北市立聯合醫院忠孝院區搶救，晚間宣告不治。

台大校方4日晚間告訴中央社記者，4日傍晚發生學生墜樓事件，校方獲悉後立即送醫及通報相關單位，搶救後仍不幸身亡。

校方對學生墜樓身亡「深感哀痛」，並已針對相關師生啟動輔導關懷機制。校方並擔心目前正值期末考期間，媒體相關報導會引發模仿效應。

▲4日傍晚台灣大學驚傳學生墜樓意外，這名學生疑似就是綽號木子小姐的網紅李牧宸。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

至於學生身分是否是「木子小姐」，校方低調不願回應。

「木子小姐」曾在社群網站Dcard發表「我台大休學跑去拍A片」文章，吸引許多網友關注，而一名自稱「木子小姐」父親的人昨天在木子小姐的社群網站Instagram（IG）貼文指「木子小姐」已離世。台大校方4日表示，經聯繫，學生輕生消息非事實，校方一直都有輔導關懷這名學生。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥衛生福利部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

 

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