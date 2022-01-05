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台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父連夜做筆錄沉默返家

記者游宗樺、黃翊婷／台北報導

台灣大學第二活動中心4日發生墜樓意外，墜落的21歲李姓女學生被發現時已經沒有生命跡象，送醫急救仍宣告不治。有校內學生透露李女就是網紅「木子小姐」，而警方當日晚間聯絡李父、同學到案製作筆錄，事發的詳細原因仍有待警方和校方進一步調查釐清。

台大女學生墜樓亡疑為網紅木子小姐，父親、同學到派出所製作筆錄。（圖／記者游宗樺攝）

▲李父與李女的同學離開派出所時全程不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，李女從10樓墜下，卡在該大樓3、4樓中間的平台，雖然立即被送往台大醫院搶救，仍宣告不治。警方經過校內調查，初步排除外力介入問題，至於是意外事故還是其他原因，還有待調查。

有知情的台大校內學生向《東森新媒體ETtoday》透露，這名墜樓的女學生就是網紅、綽號「木子小姐」的李牧宸。

▲4日傍晚台灣大學第二活動中心驚傳學生墜樓意外，目前學生已無意識送醫搶救中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方仍在調查李女墜樓的原因。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，警方4日晚間已聯繫李父從台南北上到派出所製作筆錄。李父及李女的同學陸續在5日凌晨離開，面對外界關心皆不發一語。

▲▼木子小姐。（圖／翻攝自Dcard）

▲「木子小姐」曾在3日傳出輕生消息，但校方否認。（圖／翻攝自Dcard）

由於台大4日下午才公開回應媒體，有關「木子小姐」李姓同學3日傳出輕生身亡一事並非事實，學校一直都有輔導關懷該名同學，沒想到4日傍晚就傳出墜樓憾事。台大表示，針對這起學生墜樓事件，校方獲悉後立即通報送醫及相關單位，但李女搶救後仍不幸身亡，學校對此深感哀痛，已針對相關師生啟動輔導關懷機制。

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