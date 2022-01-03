很累卻快樂！台大木子小姐「休學拍A片」　2000字揭開工作實情

▲木子小姐今驚傳離世。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「木子小姐」今早驚傳過世，據了解，她在Dcard上因一篇「我台大休學跑去拍A片」吸引大批網友關注。木子小姐在該文指出，她從高中就有拍裸照的夢想，後來因緣際會接觸到AV產業，對她來說，這份「演戲」的工作讓她累但快樂，對一個重度憂鬱症患者來說，快樂比金錢、名利重要太多。

木子小姐12月22日當天，在Dcard上以「我台大休學跑去拍A片」為題發文，提到自己從高中就有拍裸照的夢想，因為她覺得褪光衣服的肉體是一個人「最真實且脆弱的部分」，也是「與這個人的靈魂最接近的距離」。因此，木子小姐高中畢業、搬來台北後，就請會攝影的朋友幫忙拍一組裸照。

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木子小姐坦言，首次在朋友面前一絲不掛、透過相機留下靈魂原貌，讓她感到非常開心。話鋒一轉，她提到自己在因緣際會之下，成為台大好友微電影的女主角，那是她第一次演戲，想不到就愛上這個感覺，「也許是因為我這一輩子都在演戲，演一個愛讀書的乖乖牌，演一個社會定義的正常人，演一個不是自己的人。」

演戲對木子小姐而言，是一種解脫，因為她很清楚那就是戲，她不必在現實與虛幻中徘徊。後來，木子小姐當上了裸模，被數不清的人畫著、拍著，但她從不覺得害羞，反倒覺得放鬆和享受，「生而為人，出生及死亡皆為肉體之生死，那裸體又有什麼羞恥之處？」木子小姐認為，不論穿著多亮麗的衣服，回到家終究要褪去一切。

患有重度憂鬱症的木子小姐每天過著渾渾噩噩的日子，「在生死邊緣徘徊，這就是我的人生。」那陣子常發病的她，在某天接觸到了成人產業，心想著反正生命也快到了盡頭，去體驗看看也無妨，而在工作了幾回後，發現這其實也是在演戲，差別只在於要脫衣服、要有性行為，這些都只是為了滿足人類生理需求的戲碼罷了。

由於成人產業一個月只要工作幾天，所以對一個月有半個月都在發病的木子小姐來說，這是非常適合她的工作。她也令人心疼的說道，「我沒辦法活得像是個正常人，我很抱歉。」

▲木子小姐透露在演戲時，雖然很累，但也很快樂。（圖／攝攝自Dcard）

木子小姐接著鉅細靡遺描述著拍攝狀況，在拍攝現場，她其實覺得挺搞笑的，因為除了會有一堆不認識的人盯著自己和男演員，還會有專業的老師指導動作、怎麼叫。她也透露在拍攝過程中，只覺得要背很多台詞、想著怎麼樣才不會被導演喊NG，「生理上是沒有任何感覺的。」她更補充說道，男女演員事前都需要做性病檢測，拍攝也會戴套。

木子小姐坦言，拍攝A片對她來說就只是工作而已，「性不是什麼見不得人的事情，這也是我想發整篇文章的初衷。」因為自己已經活在牢籠中太久，所以不想再隱瞞任何事，只想活得光明正大、隨心所欲做任何事，在離開人世間之前，過她想要過的生活。

「快樂對於一個重度憂鬱症患者比名利、金錢還可貴好多好多。」木子小姐最後也說，或許拍攝A片對很多人來說，可能是毀三觀的事情，不過她每次演完戲的當下，都覺得累卻快樂；她說自己不是那麼純粹，很抱歉不是乖乖讀完台大去當公務員，「我想過自己想過的日子。」文末，木子小姐也透露自己前幾天再度發病，怎料今就傳出離世消息。

木子小姐的父親今在IG上貼文指出，「我是牧宸的爸爸，牧宸已於今日早上五點多離世，身為她的父親，不能阻止女兒的死亡一定會是我一生的遺憾。希望牧宸的朋友們可以跟我一同祝福她，祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使。」

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