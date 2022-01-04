網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實、有輔導關懷該生」

▲台大澄清木子小姐自殺身亡非事實。（圖／翻攝自Dcard）

記者許敏溶／台北報導

在「Dcard」上小有名氣的網紅「木子小姐」昨（3日）早驚傳過世，她的父親在IG上發文，表示女兒在昨早5點多離世，但隨後有網友在「Dcard」爆料指木子小姐還活著，校方已聯繫上她；台大今（4日）稍早澄清，經聯繫該名學生輕生身亡一事並非事實，學校一直都有輔導關懷該名同學。

▼台大澄清木子小姐自殺身亡非事實。（圖／記者許敏溶攝）

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木子小姐在「Dcard」上，因一篇標題為「我台大休學跑去拍A片」文章吸引網友大量關注，她也因而開了專板，分享日常生活，過去PO文中也曾透露，小時候曾遭母親精神暴力，求學時也曾遭同儕霸凌，釀成她重度憂鬱。

不過，昨天在「Dcard」在就傳出過世消息，更有一個自稱木子小姐的父親，在IG上貼文指出，「我是牧宸的爸爸，牧宸已於今日早上五點多離世，身為她的父親，不能阻止女兒的死亡一定會是我一生的遺憾。希望牧宸的朋友們可以跟我一同祝福她，祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使。」

消息傳出，也讓大批網友相當震驚，直呼「是世界對你不好，不是你的錯」、「木子小姐請一路好走」。

不過，目前有網友在Dcard爆料，表示木子小姐其實還活著，校方已經聯繫上她。

台大則回應，有關於同學輕生身亡一事並非事實。學校一直都有輔導關懷該名同學。