台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世　父悲：我一生的遺憾

▲木子小姐驚傳過世。（圖／翻攝自IG）

記者曾筠淇／綜合報導

在Dcard上小有名氣的網紅「木子小姐」今早驚傳過世，她的父親在IG上發文，表示女兒在今天早上5點多離世，希望朋友們可以一起祝福她。消息傳出，也讓大批網友相當震驚，直呼「是世界對你不好，不是你的錯」、「木子小姐請一路好走」。

木子小姐在Dcard上，因一篇標題為「我台大休學跑去拍A片」的文章吸引網友大量關注，她也因而開了專板，分享日常生活。值得一提的是，她12月31日當天，才發文透露自己被霸凌的過去，且患有重度憂鬱症，怎料今就傳出過世消息。

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木子小姐的父親在IG上貼文指出，「我是牧宸的爸爸，牧宸已於今日早上五點多離世，身為她的父親，不能阻止女兒的死亡一定會是我一生的遺憾。希望牧宸的朋友們可以跟我一同祝福她，祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使。」

據了解，木子小姐曾在文章中透露自己求學期間遭到同學霸凌，且患有重度憂鬱症。5週前，她也曾發布限時動態，表示住院對她來說等於剝奪她的一切，現實的一切讓她覺得很痛苦，「這樣活著實在太可悲。」

而木子小姐驚傳離世的消息曝光後，大批網友也不捨表示，「感謝你在人間留下的美好」、「希望她在另一個世界能夠幸福快樂、找到自己想過的生活」、「謝謝你帶給世界的所有」。

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