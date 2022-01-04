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天冷溫差大！彰化2雞場感染禽流感　撲殺7萬2439隻

▲撲殺感染禽流感雞隻。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲撲殺感染禽流感雞隻。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫去(2021)年12月31日分別接獲大城鄉蛋中雞場、芳苑鄉土雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，經家衛所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於4日完成全場撲殺清場及消毒工作，合計撲殺7萬2,439隻。

▲撲殺感染禽流感雞隻。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

動物防疫所說明，我國候鳥路徑上游國家(韓國與日本)近期持續發生高病原家禽流行性感冒H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒(b分支)疫情，我國於去年12月12日高雄市茄萣濕地野鳥排遺與12月15日台南市四草濕地死亡黑面琵鷺，檢出H5N1亞型高病原性禽流感(相近於110年入冬韓國與日本爆發的H5N1亞型病毒株)，顯見透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

▲撲殺感染禽流感雞隻。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

所長董孟治表示，此次在大城鄉蛋中雞場及芳苑鄉土雞場確診高病原性禽流感案例，分別撲殺2萬5,680隻蛋中雞及4萬6,759隻土雞，且冬季為禽流感好發的季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，易使得家禽免疫力下降而罹病，提醒養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作。

▲撲殺感染禽流感雞隻。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

▲撲殺感染禽流感雞隻。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

除此之外，彰化縣政府籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

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