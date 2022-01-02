BMW行駛中掉出1女！目擊者以為擄人急報警...揪出駕駛是通緝犯

▲嘉義縣新年第一天，就傳出有女子疑似遭綁架。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／台北報導

嘉義縣消防局1日下午接獲熱心民眾報案指出，在中埔鄉中山路5段發現一部銀色自小客車在行駛過程中，從副駕摔出一名女子，而該轎車見狀隨即停車，由車上駕駛將該名女子帶回車上後便迅速駛離，讓民眾懷疑是綁架案，緊急報警處理。嘉義縣警局獲報後在案發5小時內就查出該名女子，所幸並非是擄人案，但駕駛黃姓男子因多案被緝，更在車上搜出毒品，全案將依法偵辦移送。

▲警方在車上起獲通緝犯駕駛的毒品吸食器與安非他命。（圖／記者翁伊森翻攝）



1日下午，嘉義縣中埔鄉中山路5段有熱心民眾向警局報案指出，有名女子從一輛銀色小轎車的副駕上摔出，而駕駛見看見女子摔車後，下車迅速將女子帶回副駕，讓全程目睹的民眾誤以為是綁架案，立即報警。

嘉義縣警局受理後，立即成立專案小組展開調查，循線調查沿路監視器畫面後發現，該輛疑似作案車輛為「權利車」，原車主向警方表示已經車輛典當，不了解目前是誰在使用。

警方隨即展開搜尋，最終在嘉義市大業街發現該輛轎車，不過車上早無人影，警方研判後遂決定埋伏在附近。1日晚間7時許見有人來取車，上前將人逮捕。經查後發現該男子為通緝犯，而疑似遭到綁架的女子並無發生危險，女子到案後向警方供稱並無綁架嫌疑，2人為朋友關係，至於會摔出車外，只是因為她不慎拉到車門把手而摔出車外。警方除將該名通緝犯駕駛逮捕後，卻又在該男的轎車中起獲安非他命與吸食器等毒品殘渣，立即將該男移送法辦。

嘉義縣警局指出，1日下午適逢中埔警分局勤務最繁重之際，警方獲報後，卻能立即在案發5小時內尋獲該名女子，並在案發5小時內，迅速調查清楚，解除民眾疑慮，同時逮獲通緝犯，讓報案民眾也稱讚中埔警工作效率高。

中埔分局呼籲民眾如發現可疑人事物，立即向警方反映，警方都會迅速查證、查處。再一個月就要過農曆新年，中埔分局全體同仁為讓民眾能安心過年以及提供更好警政服務，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為工作主軸並秉持「勇敢轉型、創新嘉義」的信念，全力打造優質的治安及交通環境。