把宮廟功德箱當私人ATM！惡賊偷遍雲彰　「上工」前落網了

▲雲林、彰化多家宮廟數月前陸續傳出油香箱中現金遭竊，斗南警分局鎖定一名毒品前科慣竊，經埋伏成功逮獲身上攜帶工具，正要出門行竊的顏姓嫌犯，其見證據確鑿認罪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林、彰化多家宮廟數月前陸續傳出油香箱中現金遭竊，一時之間各家廟宇紛紛自危，將遭竊情節直接PO上臉書社團，提醒鄰近宮廟小心防竊。斗南警分局獲報調查鎖定一名毒品前科慣竊，經埋伏成功逮獲身上攜帶工具，正要出門行竊的顏姓嫌犯，其見證據確鑿認罪，訊問後已依竊盜罪移送雲林地方檢察署偵辦。

斗南警察分局受理竊案後得知竊嫌相當狡猾，甚至先在甲地竊取汽車車牌更換後再到乙地行竊，藉此擾亂警方追查方向，初估雲彰兩地遭竊案數便高達十餘件。分局長莊思神即指示組成專案小組調閱案發地點周遭監視器交叉比對，並將所得線索通報各雲林各警察單位協力追查，期能及時遏止犯行。

▲顏嫌一度狡辯脫罪，經警方起獲撬棍及開鎖器等犯罪工具後，顏嫌才坦承於斗南、斗六及虎尾竊取香油錢等犯行，全案經詢問後已依竊盜罪移送雲林地方檢察署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗南警分局說明，經分局專案小組成員徹夜不休調閱監視器交叉比對，始鎖定48歲顏姓犯嫌涉嫌重大，然犯嫌四處逃竄，不時變換藏身處所，使警方難以追查其行蹤；但小組成員仍鍥而不捨分析資料，終於虎尾鎮一處短租套房前發現顏嫌使用車輛，經警方部署重兵埋伏，29日21時顏嫌再次準備出門行竊時，專案人員見機不可失一擁而上。

顏姓嫌犯見遭壓制束手就擒，顏嫌一度狡辯脫罪，經警方起獲撬棍及開鎖器等犯罪工具後，顏嫌才坦承於斗南、斗六及虎尾竊取香油錢等犯行，全案經詢問後已依竊盜罪移送雲林地方檢察署偵辦。斗南警分局提醒，民眾出門或夜間就寢時仍應隨手關閉門窗上鎖，不要讓一時的方便讓宵小有機可乘，警方也會加強巡邏，以保障人民生命財產安全。

▲48歲的顏姓犯嫌涉嫌重大，犯案後四處躲藏並不時變換藏身處所，使警方難以追查其行蹤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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