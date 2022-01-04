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優質愛心青蔬義賣　資助腦麻兒

▲台南市議員王家貞等人，誠摯邀請市民朋友共襄盛舉，用新台幣下架蔡良瑞的優質愛心青蔬，讓愛心義賣的資金幫助腦麻協會腦麻兒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員王家貞等人，誠摯邀請市民朋友共襄盛舉，用新台幣下架蔡良瑞的優質愛心青蔬，讓愛心義賣的資金幫助腦麻協會腦麻兒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞，誠摯邀請市民朋友共襄盛舉，用新台幣下架東區崇德市場 「酵素蔬菜大哥」蔡良瑞的優質與愛心青蔬，讓愛心義賣的資金幫助腦麻協會腦麻兒。

▲台南市議員王家貞等人，誠摯邀請市民朋友共襄盛舉，用新台幣下架蔡良瑞的優質愛心青蔬，讓愛心義賣的資金幫助腦麻協會腦麻兒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞議員指出，清晨4時許，當大家還繾綣在溫暖的被窩中，「阿來哥」蔡良瑞已經漱洗完畢，將一簍簍夜裡採摘、洗得乾淨清爽的菜菜們，扛上他的貨車上，前往崇德市場，一邊哼著歌一邊整理蔬菜。他的菜總是又胖又肥，因為是用酵素種出來的，一把20元的蔬菜總比別人家的來得大把，因為他說自己生產的；遇到熟人他總說：拿回去吃啦。一個小小的菜攤上20多種蔬菜，全都出自於他的手。每天賣不完的菜總是很多，市場的夥伴都知道：因為實在是種太多了，所以阿來哥幾年來一直陸續送菜給需要的機構，但是發現有些機構資源豐富，無法善用蔬菜。

▲台南市議員王家貞等人，誠摯邀請市民朋友共襄盛舉，用新台幣下架蔡良瑞的優質愛心青蔬，讓愛心義賣的資金幫助腦麻協會腦麻兒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

直到遇見常來市場的資深電台製作、主持人張莉蓁。張莉蓁看著每天剩餘的蔬菜實在可惜，因此想起媒合機構長期捐菜的計畫，在社工督導謝蓮燕的推薦下，張莉蓁和腦麻協會林玉琴理事長見面，並向林理事長提出「捐菜、賣菜」的想法，由阿來哥捐菜、腦麻兒義賣。一方面物盡其用，把新鮮的蔬菜用最便宜的價錢賣給社區媽媽們，讓這些蔬菜得到了最好的運用，一方面讓腦麻兒可以跟社區的群眾有互動的機會，再則讓這些原先可能被丟棄的蔬菜，變成現金運用在資助腦麻兒的身上。

如此完善圓滿的公益善舉構想，獲得林理事長的欣然接受，在二人一拍即合情形下，腦麻協會志工們2021年12月15日即開始進行「捐菜」的計畫，並且打算長期持續做下去。

▲台南市議員王家貞等人，誠摯邀請市民朋友共襄盛舉，用新台幣下架蔡良瑞的優質愛心青蔬，讓愛心義賣的資金幫助腦麻協會腦麻兒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

身為張莉蓁閨密好友的台南市議員王家貞獲悉此事後，力讚其事，感佩眾人的發心與愛心，同時決定盡己之力相挺，邀請愛心菜農阿來哥、張莉蓁及腦麻協會齊聚阿來哥的攤位前召開記者會，更獲得市場管理處陳豪吉處長全力支持，揭示阿來哥及協會志工等眾人的愛心善舉，並呼籲台南的鄉親朋友共襄盛舉，以實際行動用新台幣下架阿來哥優質的青蔬，把大家滿滿的愛推廣到台南市每個角落，讓需要幫助的市民朋友得到最實質的協助。

▲台南市議員王家貞等人，誠摯邀請市民朋友共襄盛舉，用新台幣下架蔡良瑞的優質愛心青蔬，讓愛心義賣的資金幫助腦麻協會腦麻兒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞說，台東有長年行善無私奉獻展現人性光輝的賣菜阿嬤陳樹菊；而現在台南也有一位長期深耕在台南東區崇德菜市場自種、自賣並送愛心的善行家「阿來哥」。阿來哥長期以來發揮個己之力默默舉善，展現了大愛精神的行動力，實在令人敬佩及感動。王家貞感性的說，在這喧囂擾攘紛紜雜沓的環境裡，但凡我們秉持著用一雙美麗善良的眼睛看世界，總會看到美好感人的故事在我們的周遭隨時發生著，因此我們以有温度的同理心去理解、感恩周遭的人事物，讓我們的生活環境有愛且和諧。

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關鍵字：

愛心青蔬義賣腦麻

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