台南做工行善團大展愛心　助祖孫五口修屋宜居

▲台南做工行善團大展愛心，利用周休日幫助祖孫五口修屋，助宜居。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「希望家園」是台南市長黃偉哲施政重點，針對無力自行修繕房屋的弱勢市民，台南市勞工局結合大台南總工會、台南市勞工志願服務協會、台南市木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等九大工（協）會志工組成「做工行善團」，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。

南區修繕案主是80歲高齡的陳阿嬤，兒子兩年前因心肌梗塞突然過世，於是與81歲行動不便的丈夫，一起撫養三名分別就讀國中與國小的孫子女。一家祖孫五口皆仰賴社會福利補助金過日子。案家中為三層樓透天厝，位於巷弄內，60年屋齡，屋內牆壁昏暗、家具老舊，而浴室空間狹小無法讓阿公坐輪椅進入使用，磚造廚房因老舊毀損也多年未使用；就讀國一的孫子為照顧阿公，也因一樓房間空間小，必須長年在客廳打地舖。修繕目的除改善一樓無障礙浴廁外，更可以給三位孫子女有放置床鋪與書桌的空間。

泥水工會志工日前於12/13-14日完成老舊浴廁、廚房拆除，19日由電氣工會進行電線、管路等配置工程施工。接續將由木工、泥水、油漆志工接力完成泥作、隔間裝潢、水電管路和油漆粉刷等工程；本案預計下個月2022年1月23日完工。

另新樓醫院長照個管師近日轉介2名分別居住南區及安南區行動困難的個案，做工行善團志工近日前往居家勘查，並製作斜坡板於19日進行安裝完成，營造無障礙環境空間。

台南市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的模範，行善不一定要捐款，貢獻己身專長也能奉獻公益，肯定志工團隊用最實際的行動讓台南市成為溫暖的「希望家園」。