「阿爸要吃魚」深陷心底的記憶　8旬失智翁從新港迷航北港獲救

▲吳翁患有失智症，每當他想起不知道是多久前的回憶，要買魚給年邁父親食用的往事，就回突然外出，其實老翁的老父親已不在世許久了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

在元旦連假的最後一日，雲林北港鎮民眾發現一名高齡瘦弱老翁連同單車一起倒臥路旁，北港警分局獲報趕抵現場，直喊要買飯買魚給阿爸吃無法回應其他問題。經警員透過電腦查出，老翁居住嘉義縣新港鄉，聯繫其家屬到警所確認，說明其實老翁老父親已過世很多年，對警方即時救起老翁，表達最真誠的感謝。

本月2日中午12時左右北港警分局接獲民眾報案指出，有一名年紀很大的老翁倒臥在距牛墟市集不遠處的路旁。北港警分局北港派出所長黃子晉說，到達現場時，88歲的吳姓老翁旁邊還有輛腳踏車，在發現老翁右腳流血且身體虛弱、有脫水現象，立即通知救護車與救護人員緊急到場協助，但是老翁不願就醫，僅喃喃自語的說必須快點買魚回家給父親食用等話語。

警方說明，當時由於老翁僅能說出自己的名字，對於其他個人資訊皆語焉不詳答非所問，警員先將其帶返警所後，引導他慢慢拼湊出家人的訊息，這才聯繫上其家人前來接回。

吳姓老翁家屬向警方表示，吳翁患有失智症，每當他想起不知道是多久前的回憶，要買魚給年邁父親食用的往事，就回突然外出，而外出被找回來，身上總有大大小小的傷口，其實老翁的老父親已不在世許久了，家屬對警員用心及積極協助的作為，表示相當感謝。

▲當時由於老翁僅能說出自己的名字，對於其他個人資訊皆語焉不詳答非所問，警員先將其帶返警所後，引導他慢慢拼湊出家人的訊息，這才聯繫上其家人前來接回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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