雲林縣家用廚餘機補助20％每戶限一台　即日起可至環保局申請

▲雲林縣政府今日召開111年度家戶廚餘機補助記者會，推出家戶廚餘機補助計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

根據環保署的垃圾成分分析，焚化爐的垃圾中有3成是廚餘，若廚餘未妥善分類，除增加垃圾量且易滋生蚊蟲和產生異味影響環境衛生。雲林縣政府今（4）日召開111年度家戶廚餘機補助記者會，推出300家戶廚餘機補助計畫，若每日2公斤／戶的廚餘，1年可減少約219公噸量，共同落實廚餘減量及資源循環再利用。

雲林縣在2019年率先推出禁止廚餘養豬政策，今（2022）年度又率先全國推出家戶廚餘機補助計畫，環保局呼籲民眾，吃多少、煮多少，惜食減量，從源頭減少廚餘才是對環境最友善的方法，若家戶產生的廚餘也要妥善分類，交給清潔隊垃圾車回收，若民眾覺得丟廚餘很麻煩，也可以購買家用廚餘機。

雲林縣環保局說明，111年度環保局編列100萬元經費，補助民眾購買家用廚餘機，具有雲林縣戶籍登記之民眾，每戶限一台憑發票可申請20%經費，最高5千元。民眾請領補助，由環保局造冊及審核通過後，撥付補助款於申請人帳戶，審核不通過文件資料不主動退還，如需退還需親自至環保局領取(文件保留3個月)。倘經抽查有冒領補助款情事者，除收回原補助款外，並依法究責。

雲林縣長張麗善呼籲，廚餘要妥善分類，讓廚餘不只是當垃圾，而可充分發揮其養份特質，再生成有機資材運用在農作物上，垃圾減量是環境永續的課題，對於雲林縣來說一直都是現在進行式，縣府積極推廣多元、多樣的生活減量措施，廚餘機的補助讓民眾在家簡單自製有機堆肥，廚餘變黑金，讓各界看見雲林上場的力量。

▲雲林縣政府今日召開111年度家戶廚餘機補助記者會，推出家戶廚餘機補助計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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