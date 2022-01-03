雲林賓士撞聯結車　25歲駕駛不治！重傷2男女都是移工

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林二崙鄉中山路今（3）日下午發生一起嚴重事故，一輛35噸載滿稻穀的聯結車從中山路迴轉至民生路126巷前往碾米廠，遭一輛直行賓士車直接撞上，副駕駛座乘客因猛烈撞擊衝破擋風玻璃，整個人趴在引擎蓋上全身是血，後座乘客也受到重傷，25歲駕駛則是失去生命跡象，送醫搶救不治，至於詳細事故原因仍有待調查釐清。

▲雲林二崙鄉中山路今日下午發生一起嚴重事故，一輛35噸載滿稻穀的聯結車從中山路迴轉至民生路126巷前往碾米廠，遭一輛直行賓士車直接撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局派遣1部消防車、3部救護車前往緊急救護，由二崙分隊李煌都分隊長指揮搶救，據聯結車駕駛表示，載運滿車稻穀要左迴轉前往碾米廠，於路口停下來先讓兩輛車通過後慢慢前進，過一半就聽見「砰」一聲，賓士車速度很快，幾乎沒有剎車直接撞上。

▲雲林二崙鄉中山路今（3）日下午發生一起嚴重事故，一輛35噸載滿稻穀的聯結車從中山路迴轉至民生路126巷前往碾米廠，遭一輛直行賓士車直接撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，連結車莊姓駕駛約40多歲未受傷，賓士車後座男性外籍移工乘客約40歲，重傷意識模糊送往雲林基督教醫院；副駕駛座女性為印尼移工女性約29歲，重傷意識清醒；駕駛為林姓男子約25歲，失去生命跡象，送往雲林基督教醫院搶救。移民署獲報後亦前往醫院釐清印尼籍移工身份。

▲賓士車撞擊力道猛烈，車頭無一完好。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警分局交通隊小隊長王聰富表示，車禍發生於今日下午，地點於中山路與民生路126巷口，曳引車（聯結車）沿中山路東往西到路口左轉，賓士車林姓駕駛傷重不治，乘客一男一女均為外籍移工受傷送醫治療，身份資料待查中警方依規定處理通報移民署，事故發生原因大貨車疑左轉彎未依規定，賓士車疑未注意車前狀況，曳引車（聯結車）駕駛依過失致死移送雲林地檢署。

▲賓士車撞上迴轉連結車，車頭扭曲變形，機油滿地。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警分局，呼籲民眾駕車務必遵守交通規則，行經路口減速慢行並隨時注意車前狀況。

▲雲林二崙鄉中山路今日下午發生一起嚴重事故，一輛35噸載滿稻穀的聯結車從中山路迴轉至民生路126巷前往碾米廠，遭一輛直行賓士車直接撞上。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲賓士車副駕駛座女子未繫安全帶，衝破擋風玻璃，引擎蓋上留下血跡斑斑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►快訊／雲林賓士撞聯結車！乘客衝破擋風昏趴引擎蓋 1命危2傷送醫

►把宮廟功德箱當私人ATM！惡賊偷遍雲彰 「上工」前落網了

►雲林高齡婦摔碎「脆弱的手肘 」 互鎖式鋼板+復健治療

►布袋戲國寶大師黃海岱122歲冥誕 雲林縣府邀黃之子一同祝壽

