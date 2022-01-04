狹路相逢？林楚茵台中掃街偶遇顏寬恒　甜美笑容說「這提醒」

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選如火如荼，民進黨立委林楚茵自去年11月國民黨候選人顏寬恒宣布參選後，陸續踢爆顏家豪宅佔用國有地等爭議，今（4日）再質疑顏把違法情事推給政治打壓，「將自己髒水潑向其他人」，砲火猛烈；未料，林楚茵今天上午前往台中陪同民進黨立委候選人林靜儀掃街時，卻與顏「狹路相逢」，林楚茵更當場開玩笑說，「我是楚茵不是（顏寬恒發言人）白喬茵」。

▲林楚茵等人今天「偶遇」顏寬恒。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

針對顏家豪宅疑似違建爭議，林楚茵今天透過臉書批評，顏寬恒用3招面對爭議，一是口口聲聲喊「依法行政」配合辦理，因為習慣土皇帝的待遇，自信不會被追查，二是待分署長到豪宅敲門勘查依法執行公務，顏家卻避不見面，說好的配合辦理立刻破功，三是發現前兩招無效後開始裝成被迫害，把所有違法情事推託給政治打壓，再將自己髒水潑向其他人。

林楚茵說，顏寬恒身為立委候選人應該勇敢面對自己的違法，取財不義沒有資格為人民伸張正義，唯有認錯才是解決問題的正道，「過去選戰最後時刻，顏家都會打出悲情牌，但過去我們不知道顏氏家族如此貪婪，如此目無法紀，都被告發竊佔國土，還想裝可憐？都被抓包違建還要拖拖拉賴，顏家沒有裝可憐的資格，可憐的是一路被顏家欺騙的中二選民以及被佔據國土要不回來的台灣民眾！」

此外，林楚茵今天上午與民進黨立委李昆澤、賴瑞隆等人前往台中，陪同林靜儀掃街拜票，未料途中與顏寬恒本人「狹路相逢」，林楚茵當場走上前握手致意，還說「我是楚茵不是喬茵」。這是因為去年11月中旬，顏寬恒舉行主視覺發表記者會時，兩度口誤把自己的發言人「喬茵」講成「楚茵」，引發網路熱議。

林楚茵事後也透過臉書分享說，她在台中沙鹿為林靜儀掃街拜票，結果在沙鹿玉皇殿巧遇參拜結束的顏寬恒，「可能是帶著口罩，寬恒沒有認出我，握手時，我露出甜美笑容告訴他早安，我是楚茵不是喬茵。下次應該不會搞錯了！」