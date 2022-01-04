記者游瓊華／台中報導

台中市第二選區補選9日將進行投票，國民黨候選人顏寬恒今天在沙鹿玉皇宮「巧遇」柯媽何瑞英及柯爸，一起入廟參拜，結束後顏寬恒還說要帶柯媽柯爸去吃小吃。被問到是否支持顏寬恒？柯媽回答，自己沒有投票權，但稱讚顏「做人實在」，反批民進黨候選人林靜儀整天「赤焰焰」、天天罵兒子柯文哲，讓她很不捨。

▲「巧遇」！柯媽讚顏寬恒做人實在，批林靜儀整天「赤焰焰」。（圖／記者游瓊華攝，下同）



柯媽表示，今天天氣好，兩老跟朋友一起出來逛逛，到各廟宇拜拜。媒體問到偏好顏寬恒還是林靜儀？柯媽表示，自己不認識顏寬恒，但她覺得顏寬恒沒有成日氣焰焰罵人，做人實在，至於喜歡那個候選人，端看「這個人有沒有乖？有沒有實在？有沒有替地方人士打拼？」柯媽也不滿提到，柯家根本不認識林靜儀，為何林靜儀天天罵兒子柯文哲，讓人不解。

另外，總統府1日早上舉行升旗典禮，柯文哲也受邀參加，但未隨觀禮嘉賓一同進入總統府，而是獨自站在廣場40分鐘吹冷風，引起熱議。對此，柯媽回應，當晚與柯文哲有通電話，府方要柯文哲5點50分到場，但柯文哲提早近20分鐘就到，其他人都進到室內，只有兒子在戶外，穿著單薄襯衫跟西裝外套吹冷風，連圍巾也沒有，讓她相當心疼。