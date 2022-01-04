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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒積極參與《空汙法》修正　前立委：腳踏實地就是他的style

▲▼顏寬恒政見第一箭：承諾提高公幼托數量、力拚公私比例平衡。（圖／顏寬恒辦公室提供）

▲顏寬恒政見第一箭：承諾提高公幼托數量、力拚公私比例平衡。（圖／顏寬恒辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選將在1月9日舉行，身為前立委的國民黨副秘書長李彥秀表示，關於顏寬恒的新聞很多，但中立的報導與評論卻不多，因此她想說說自己在立法院看到的顏寬恒，包含積極參與台中人關心的《空汙法》修正。

李彥秀表示，正如大家印象所及，顏寬恒不是一個在媒體鏡頭前能言善道的民意代表，更不是一個擅長激情表演，用煽動性言論來帶風向的政治人物，這在網路影像快速傳播的時代是非常吃虧的，「所以他也只能選擇發揮自己的優勢，那就是腳踏實地的做，盡力地服務鄉親，不管在選區或是在立法院。」

李彥秀指出，因此，當顏寬恒的對手不斷拿公民團體的評鑑攻擊時，他們不會告訴大家在這幾年社會重大殺人案件頻傳，造成輿論沸騰與人心不安時，顏寬恒就曾率先提案修嚴《刑法》，在犯罪者未降低再犯的可能性前，不應用 #可教化 或 #精神疾病 等理由申請假釋出獄，讓社會大眾再一次面對受到傷害的風險。

李彥秀說，有立場的媒體也不會報導，顏寬恒針對民眾在意的酒駕問題也多次提出《道路交通管理處罰條例》的修法，像是提高「不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者」的罰則，來嚇阻酒駕行為與拒停逃逸的狀況，試圖避免悲劇一再發生。這些修法都是顏寬恒自己提出，再邀請其他立法委員連署，換句話說，顏觀察到社會脈動，並且用實際的行動來回應民眾需求。

她接著表示，同樣地，2018年她擔任立院黨團書記長的那個會期，立院正在討論修改《空汙法》，因為事關台中市民呼吸乾淨空氣的權利，以及中火就在自己的選區，顏寬恒積極參加黨團記者會與相關反空汙的活動，用平實的語調且不帶華麗詞藻的說話方式，說出台中海線居民心裡的話，為台中發聲。

「這就是顏寬恒的Style」，李彥秀說，或許對手乃至整個國家機器都在抹黑，但在她心中，默默服務鄉親與選區、低調盡責地提出符合社會需要的修法，這樣的民意代表比「講甲一畚箕，做無一湯匙」的執政者更值得信賴。

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