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顏清標緊張了！顏寬恒扮巧虎藏玄機　勝選2門檻曝光

投票倒數，顏寬恒3日與紅派少主江啟臣合體掃街，力催選民歸隊。（顏寬恒競辦提供）

▲投票倒數，顏寬恒3日與紅派少主江啟臣合體掃街，力催選民歸隊。

圖文／鏡週刊

台中市第2選區立委補選進入決戰時刻，總統蔡英文選前最後1個星期天親自領軍南下，直搗顏家本命區沙鹿，壓軸助講時呼籲選民終結政治惡鬥，以選票力挺民進黨候選人林靜儀；選前之夜綠營也規劃小英再次替林靜儀站台，全力拉抬投票率至5成以上。

同一時間，國民黨候選人顏寬恒穿上老虎裝，在龍井區舉辦親子嘉年華大打親子牌。台中市長盧秀燕等人應邀出席，成為補選開打以來，盧首度出席顏的競選活動，但整場活動均未觸及補選話題，相較於民進黨大軍壓境催票，盧的輔選顯得較為保守。

本刊調查，此次中二選區補選，顏家一開始便定調不打藍綠對決，尤其4項公投藍營大挫敗，更加確定不走政黨對決路線；此外，因綠營強力攻擊大甲鎮瀾宮董事長顏清標，使選戰焦點被模糊，國民黨內有人因此建議，盼標哥退居第2線，讓焦點回到顏寬恒身上，並多些柔性訴求、強化在地紮根等形象，並主打政策及親子牌，以贏得中間及年輕選民認同。

知情人士說，顏寬恒陣營原本評估選情穩定領先，但在民進黨一路攻擊顏家，以及4大公投慘敗重挫地方士氣，已使選情出現變化，「公投慘兮兮，國民黨支持度降到新低，藍軍未表態率提高，都重擊顏家選情，和林靜儀的支持度已陷入膠著！」此舉讓顏清標大為緊張，顏陣營也向國民黨中央尋求合作，盼能分進合擊部署陸空戰。

▼對於顏寬恒（左）選情陷入苦戰，顏清標（右）日前已對外喊出告急，全力護盤組織票。

對於顏寬恒（左）選情陷入苦戰，顏清標（右）日前已對外喊出告急，全力護盤組織票。

該人士說，這場選舉的陸戰均由顏家發動，包括鄰里長系統，在各行政區強力催票、固票，以及舉辦各項競選活動等，黨中央則配合顏家在台北另闢戰場，以空戰方式回擊綠營對顏家的攻擊，並全力凸顯林靜儀過往爭議的言行，替顏寬恒分擔砲火。

顏陣營核心幕僚表示，民進黨對顏家的攻擊，確已影響顏寬恒選情，但這些綠營民代及政論節目的砲火，反而讓顏家的支持者感受到危機意識，產生一定的政治後座力，只要催出傳統基本盤，加上討厭民進黨的票，顏大有可為。

一名藍營輔選要角則認為，只要投票率不超過5成，對顏寬恒的選情就顯得相對安全。他說，民進黨打熱戰，目的是要力催基本盤及年輕選票歸隊，對顏家較為不利，因此，顏最後的競選策略要淡化政治色彩，是不得不的選擇，「公投的同意票，加上8千至1萬張的組織票，就是顏寛恒過關的門檻。」

該人士並說，若以地緣分析，烏日區外來人口多，民進黨較佔優勢，只要將林靜儀鎖在烏日、藍營少輸為贏，並在大肚、龍井區強力催票，以及固守顏家的本命區沙鹿，就有機會勝選。


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