▲中二補選倒數6天，綠營30民代領軍成立90258監票部隊。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市第二選區補選本周日（9）日將投票，民進黨候選人林靜儀總部今天宣布啟動90258催票監票總動員，將由26位市議員、4位立委領軍，號召志工、民眾來一起監督投票、開票程序，每個投開票所都會至少派2名外部監察員並成立應變中心，以解決監票員不足與不公問題。

今天由綠營立委何欣純擔任監票催票部隊總召，另外林靜儀競總主委林佳龍，民進黨台中市黨部主委李天生、黨團總召江肇國及議員張家銨、張玉嬿、張耀中、蔡耀頡、賴佳微、蕭隆澤等議員都到場。

何欣純也提到，中二選區裡有90個里、共有258個投開票所，但其中有154個投開票所沒有內監，批評選委會消極的處理，監票人員配置的方式不公正，為了避免154個投票所恐陷黑箱作業危機，今天正式啟動監票催票總動員。

林佳龍表示，透過民進黨籍26位議員、4位立委一起動員編制責任，每位民代負責3個里 約10個投票所。林佳龍認為，選戰進入最後的階段，選情也非常的緊繃，顧票與監票是非常重要，所以啟動民意代表的配額制度。面對監票員不足與不公問題，現階段的補足方式，就是每個投票所至少兩位外部監察員，讓中二選區來一場真正乾淨、公平、公正、公開的選舉。