　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中二補選倒數6天　綠營30民代領軍成立90258監票部隊

▲中二補選倒數6天，綠營30民代領軍成立90258監票部隊。（圖／記者游瓊華攝）

▲中二補選倒數6天，綠營30民代領軍成立90258監票部隊。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市第二選區補選本周日（9）日將投票，民進黨候選人林靜儀總部今天宣布啟動90258催票監票總動員，將由26位市議員、4位立委領軍，號召志工、民眾來一起監督投票、開票程序，每個投開票所都會至少派2名外部監察員並成立應變中心，以解決監票員不足與不公問題。

今天由綠營立委何欣純擔任監票催票部隊總召，另外林靜儀競總主委林佳龍，民進黨台中市黨部主委李天生、黨團總召江肇國及議員張家銨、張玉嬿、張耀中、蔡耀頡、賴佳微、蕭隆澤等議員都到場。

何欣純也提到，中二選區裡有90個里、共有258個投開票所，但其中有154個投開票所沒有內監，批評選委會消極的處理，監票人員配置的方式不公正，為了避免154個投票所恐陷黑箱作業危機，今天正式啟動監票催票總動員。

林佳龍表示，透過民進黨籍26位議員、4位立委一起動員編制責任，每位民代負責3個里 約10個投票所。林佳龍認為，選戰進入最後的階段，選情也非常的緊繃，顧票與監票是非常重要，所以啟動民意代表的配額制度。面對監票員不足與不公問題，現階段的補足方式，就是每個投票所至少兩位外部監察員，讓中二選區來一場真正乾淨、公平、公正、公開的選舉。

ET快訊
地震超搖「北檢磁磚整片掉」　砸中律師！
快訊／規模6.0強震　中捷全線一度停駛
LIVE／今年首起強震規模6.0「雙北4級搖很大」　氣象局最
突然就搖！強震雙北4級「手機沒警報」　網全喊+1：嚇歪
快訊／規模6.0強震　氣象局回應了
快訊／「規模6.0強震」高嘉瑜第一時間發文質疑：沒有警報！
快訊／規模6.0強震！新北三重民眾受困電梯
今年第一強震「雙北都4級」　網晃到頭暈：連在路上都有感
快訊／規模6.0強震！　北捷緊急減速
快訊／台北超有感地震！17：46規模6地震　最大震度4級
快訊／17:46地震！　台北晃超大
美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚
爆2例Omicron本土　柯文哲指示：中正區某防疫旅館「即日
天道盟大哥母喪公祭　黑衣人與警爆衝突！推擠狂飆三字經
阿緯茶餐廳撤出ATT 4 FUN　2層樓旗艦店關門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「柯文哲算是政壇大咖」　陳佩琪：跟唱國歌的醫護排一起是什麼考量？

快訊／台北市最大震度4級　北捷全線「晚間6時恢復正常」

快訊／「規模6.0強震」高嘉瑜第一時間發文質疑：沒有警報！

快訊／新北震度4級！三重民眾受困電梯　侯友宜緊急坐鎮災變中心

駐尼加拉瓜大使吳進木沒回國？　外交部：太太健康因素暫無法返台

快訊／規模6.0強震！台北最大震度4級　北捷緊急減速

爆首起Omicron本土！　柯文哲指示：中正區某防疫旅館「即日起退場」

顏寬恒老虎裝穿反　蔡易餘示範正確穿法：老虎長怎樣很重要！

中二補選倒數6天　綠營30民代領軍成立90258監票部隊

于北辰退黨挺林靜儀　民進黨：藍營與地方黑金靠攏讓忠貞黨員心寒

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

「柯文哲算是政壇大咖」　陳佩琪：跟唱國歌的醫護排一起是什麼考量？

快訊／台北市最大震度4級　北捷全線「晚間6時恢復正常」

快訊／「規模6.0強震」高嘉瑜第一時間發文質疑：沒有警報！

快訊／新北震度4級！三重民眾受困電梯　侯友宜緊急坐鎮災變中心

駐尼加拉瓜大使吳進木沒回國？　外交部：太太健康因素暫無法返台

快訊／規模6.0強震！台北最大震度4級　北捷緊急減速

爆首起Omicron本土！　柯文哲指示：中正區某防疫旅館「即日起退場」

顏寬恒老虎裝穿反　蔡易餘示範正確穿法：老虎長怎樣很重要！

中二補選倒數6天　綠營30民代領軍成立90258監票部隊

于北辰退黨挺林靜儀　民進黨：藍營與地方黑金靠攏讓忠貞黨員心寒

騎士講手機遭攔查...拍搜摸到「硬硬的」　他加速撞警遭壓制

開車出門「最黑副駕」站著貼靠枕沿路睡翻　飼主笑：誰能比牠爽

「柯文哲算是政壇大咖」　陳佩琪：跟唱國歌的醫護排一起是什麼考量？

地震超搖「北檢磁磚整片掉」　廁所傳出尖叫聲法警急巡哨

屏東大貨車轉彎「沙拉油灑滿地」　路面全癱！警積極處置獲好評　　

規模6有感地震　台電：電廠正常運作、雙北部分停電查修中

東部海域規模6.0強震　中捷、桃捷一度停駛2分鐘

快訊／台北市最大震度4級　北捷全線「晚間6時恢復正常」

東部海域規模6.0強震！　原能會：各核能電廠運作正常

「我被允許投丟和失誤」　衛少三分5投0中＋9失誤自認狀況不差

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

台北熊好券第二波中籤率33.8％　下午2點前自動派發「可馬上用」

快訊／韓國瑜宣布「新身份」　上萬韓粉High翻

快訊／北市防疫旅館爆2例本土Omicron　侯友宜下午急召會議

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

柯文哲府外獨站40分　民眾黨要蔡英文道歉：羞辱市長就是羞辱台北市民！

LIVE／北市第二波「熊好券」抽籤

名嘴爆韓國瑜復出背後金主是他

快訊／規模6.0強震！台北最大震度4級　北捷緊急減速

柯文哲獨站40分　黃暐瀚指一關鍵

本土疫情緩　陳時中調度部會難

立陶宛遭中國打壓　台灣相挺！2萬瓶酒全包了

韓國瑜人氣超旺　朱立倫要頭大了

老虎裝穿反被譏 　顏寬恒回應了

顏家招待所佔用140㎡國有地　國產署告竊佔罪

更多熱門

相關新聞

于北辰退黨挺林靜儀　民進黨揭關鍵壓垮稻草

于北辰退黨挺林靜儀　民進黨揭關鍵壓垮稻草

黨齡超過30多年的國民黨前黃國園黨部主委、藍營內罕見反共將軍于北辰，日前退出國民黨，並公開支持台中市第二選區立委補選候選人林靜儀。對此，民進黨負責中部地區選務幕僚分析，壓垮于北辰最後一根稻草，是藍營為鞏固領導核心，選擇與地方黑金派系靠攏，讓忠貞黨員感到心灰意冷。

顏清標曾坐鎮28小時　高金素梅力挺顏寬恒

顏清標曾坐鎮28小時　高金素梅力挺顏寬恒

顏家招待所佔用140㎡國有地　國產署告竊佔罪

顏家招待所佔用140㎡國有地　國產署告竊佔罪

于北辰堅持退黨挨批背骨　「我受國家栽培、不是黨」

于北辰堅持退黨挨批背骨　「我受國家栽培、不是黨」

快訊／于北辰力挺林靜儀　影片遭翻出「統一是中國人要過好日子」

快訊／于北辰力挺林靜儀　影片遭翻出「統一是中國人要過好日子」

關鍵字：

中二選舉顏寬恒林靜儀監票

讀者迴響

熱門新聞

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

王勝偉、洪聖欽、陽耀勳加入悍將！

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面