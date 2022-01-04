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國策顧問坑國策顧問　前總統之子遭控賴帳千萬

前總統嚴家淦的兒子嚴雋泰及媳婦嚴許婉瑱賴帳千萬元，遭法院判敗訴。（翻攝artripple部落格）

▲前總統嚴家淦的兒子嚴雋泰及媳婦嚴許婉瑱賴帳千萬元，遭法院判敗訴。

圖文／鏡週刊

前總統嚴家淦四子嚴雋泰與曾任銓敘部長的朱武獻爆發購地仲介糾紛！2人都曾為國策顧問，朱武獻與友人原本看上一塊台北市精華區土地，透過嚴雋泰仲介洽談，雙方約定事成後仲介費3千萬元，期間嚴家被控藉故先向朱周轉1千萬元，未料後來土地交易告吹，嚴推託是仲介費賴帳不還，朱一怒之下告上法院。

最高法院最近判決定讞，嚴妻需還返該筆不當得利；只是，朱武獻打贏官司卻拿不到錢，日前緊急向法院聲請強制執行，欲假扣押嚴家名畫抵債，但嚴妻名下已無財產，雙方鬥法戲碼恐持續上演。

▼本刊取得土地交易合約，顯示嚴雋泰是全案見證人，足以證明他對買賣內容全都知情。

本刊取得土地交易合約，顯示嚴雋泰是全案見證人，足以證明他對買賣內容全都知情。（讀者提供）

本刊調查，這起糾紛要追溯到2012年，朱武獻受有「道路用地大盤商」之稱的寬頻房屋公司委託，希望透過嚴雋泰夫妻的人脈牽線，向前駐泰大使杭立武的家族，購入北市士林區中正路精華地段一塊200多坪土地，雙方約定事成後，將以3千萬元佣金作為報酬。

由於該筆土地登記在美援中國知識人士協會名下，協會代表人為前教育部長杭立武，土地想過戶完成交易，必須先變更為杭立武私人所有，再由杭的家族辦理繼承，之後才能買賣移轉至寬頻公司名下，雙方旋即奔走，希望促成交易。

▼嚴許婉瑱（左）賴帳千萬元不還，法院判她敗訴定讞，法院人員日前赴嚴家藝廊準備查封她的財產。

【總統之子坑我錢】國策顧問坑國策顧問　前總統之子遭控賴帳千萬

▼嚴家位在北市內湖的藝廊收藏上百幅畫作及大型石雕，大門一度上鎖讓執行人員不得其門而入，朱武獻質疑值錢藝術品恐遭調包或藏匿。

【總統之子坑我錢】國策顧問坑國策顧問　前總統之子遭控賴帳千萬

朱武獻向本刊表示，2013年8月，嚴家稱杭家人急需資金辦理土地繼承，想先借支500萬元，再從3千萬元佣金扣抵，若買賣不成會隨時還款，後來朱將款項匯到嚴的戶頭，同年10月，嚴又以相同理由借款350萬元，他再將款項匯進嚴的戶頭。

到了2014年3月，嚴又喊缺錢，朱武獻表示，他為了讓土地所有權人變更及繼承作業辦理順遂，只好再借款150萬元，前後共借了1千萬元給嚴家，錢全都進了嚴的戶頭。

未料，地政事務所認為土地所有權人屬於協會所有，杭立武僅是代表人，並不同意變更為私人所有，由於土地變更案觸礁，交易案遙遙無期，雙方至2015年2月即依約取消土地買賣計畫。

朱武獻說，後來他問杭家人才知沒有借款一事，嚴雋泰大玩法條漏洞，利用夫妻債務不相償還的「金蟬脫殼」手法變相吸金，嚴出面談土地仲介時，堅持以名下無財產的妻子嚴許婉瑱簽訂合約，但從買賣雙方及買賣代表4人簽名狀、實際收款帳戶名字，所有一切都是嚴雋泰親自簽具收受。

朱還說，房地產成交後才得以收取佣金，嚴雋泰夫妻卻挾嚴父、前總統嚴家淦的聲名騙取信任，辯稱階段性任務達成，毋須歸還1千萬元。法院判決後不但無視，在執行官和警察上門時還鎖門，是否爭取時間把辦公室內藝術展示品名條都除去嚴許婉瑱的名字，讓他無法強制執行，手法令人瞠目結舌。

▼曾任國策顧問的宗教聯盟主席朱武獻（圖）痛批嚴雋泰大玩法條漏洞，利用夫妻債務不相償還的「金蟬脫殼」手法變相吸金。

曾任國策顧問的宗教聯盟主席朱武獻（圖）痛批嚴雋泰大玩法條漏洞，利用夫妻債務不相償還的「金蟬脫殼」手法變相吸金。

針對朱武獻指控嚴雋泰坑錢，嚴的律師杜英達表示，朱武獻控告嚴雋泰涉嫌詐欺，此案已獲不起訴，證明嚴家人並未詐騙，朱武獻所言若涉及妨害名譽，一定提告捍衛清白。至於朱武獻與嚴許婉瑱的財務糾紛，嚴雋泰並不知情，與他無關。


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