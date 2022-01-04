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林靜儀直搗「顏家本命區」沙鹿　陸空重兵集結全力催2種人投票

選戰最後階段，林靜儀在競總主委林佳龍陪同下展開車隊掃街。（林靜儀競辦提供）

▲選戰最後階段，林靜儀在競總主委林佳龍陪同下展開車隊掃街。

圖文／鏡週刊

中市第二選區立委補選進入決戰時刻，總統蔡英文選前最後一個星期天親自領軍南下，直搗顏家本命區沙鹿，壓軸助講時呼籲選民終結政治惡鬥，以選票力挺民進黨候選人林靜儀；選前之夜綠營也規劃小英再次替林靜儀站台，全力拉抬投票率至5成以上。

本刊調查，民進黨挾4大公投完封，乘勝追擊強攻中二選區補選及反罷昶案，讓原本選情領先的國民黨候選人顏寬恒陷入苦戰，藍營評估戰況膠著，最後關頭將回歸大本營固守沙鹿；綠營則祭出總統牌，跨派系動員力求衝高投票率，盼能催出年輕及中間選民。

▼民進黨全力挺雙林（左、右），兼任黨主席的總統蔡英文（中）親自在中常會後陪同2人舉行記者會催票。

民進黨全力挺雙林（左、右），兼任黨主席的總統蔡英文（中）親自在中常會後陪同2人舉行記者會催票。（民進黨提供）

綠營人士表示，如果是民進黨勝出，那「結果不是林靜儀贏，而是顏家輸」。他說，顏家制霸台中海線多年，民進黨集結全黨之力為林靜儀輔選，就是希望泛綠陣營能夠再次擊敗顏家，不讓傳統勢力死灰復燃，鞏固地方的民主化進程。

▼林靜儀多次深入顏寬恒大本營，在台中海線龍井、沙鹿等地舉辦大型造勢活動。

林靜儀多次深入顏寬恒大本營，在台中海線龍井、沙鹿等地舉辦大型造勢活動。

由於民進黨2022年台中市長人選仍未明朗，綠營人士說，中二選區的勝負，攸關幾位替林靜儀輔選者的未來動向；擔任競選總部主委的林佳龍不回鍋選台中市長的意向固然相當明確，但擔任後援會會長的立法院副院長蔡其昌、賣力替林靜儀輔選的台中市立委何欣純，都有可能因為補選成敗，影響個人挑戰台中市長的決心。


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關鍵字：

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