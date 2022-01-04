「豐禮籃吉祥美食」好澎湃！大手筆加松露、烏金XO醬頂級食材

▲新東陽虎年春節禮盒「豐禮籃」，將應景的零食搭上新時代吉祥話拜年話題，傳心意同時傳新意。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

數位新時代，傳吉祥話貼圖已經是拜年必備方式，在傳遞心意的同時拜訪親友送禮也要有新意。年終將近家家戶戶已經在準備張羅年貨，除了全家團聚用餐之外，一起品嚐應景零嘴也是過年期間的樂趣，網友們討論要送什麼給長輩和客戶，「要有漂亮的禮盒」、「不想送很膩的禮盒，要好吃又漂亮」，想選個大方體面及新意兼具禮盒不用想破頭，新東陽虎年春節禮盒「豐禮籃」好澎湃，大手筆將松露、XO烏金等頂級食材加入肉乾中，集結成六大吉祥食材，並將應景的零食搭上新時代吉祥話拜年話題，傳心意同時傳新意，讓你體貼送禮送到心坎裡。

▲「豐禮籃」內有六大美食好澎湃，象徵六六大順一整年有好運氣。

禮尚往來的是華人的習慣，感謝對方一年來的照顧，也有傳遞祝福之意。網友們討論過年最想吃到的零嘴其中之一就是肉乾，「紅色大塊甜甜的豬肉乾很好吃」、「又香又多汁的肉乾吃起來很過癮」當伴手禮不踩雷；看好年節送禮需求旺，伴手禮品牌新東陽特別集結多樣頂級食材製成肉乾，加上經典豬肉鬆、雞肉鬆等點心零食集結在一籃，品名取其吉祥寓意打造成超人氣商品年節禮盒，象徵諸事平安、滿堂富貴、富貴長久、吉祥如意、闔家幸福、大吉大利，一籃禮盒裝載滿滿情意，傳遞六六大順一整年好運氣。

▲禮盒內中備受矚目的是分別加了松露、烏魚子頂級食材的豬肉乾，香氣很高級。

「豐禮籃」內有六大美食，禮盒內中備受矚目的限定松露豬肉乾，是將豬肉乾加入古羅馬人認為天神宙斯最愛的松露，松露散發著奇妙香氣，眾多美食饕客甘願一擲千金品嚐加了松露的頂級美食，讓收到的人更期待「香氣」魅力；另一款限定豬肉乾則加了以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬，高溫烘烤入味，XO醬讓豬肉乾變得更加鮮美，肉質綿軟細膩、鬆軟易爛，吃完唇齒留香。

▲使用新鮮雞肉、新鮮豬腿肉做成傳統肉鬆，堅果點心、貴妃金桔從原料開始層層把關。

長纖肉鬆部分嚴選瘦肉多的豬腿肉，保留肉質纖維口感，無添加防腐劑、人工色素、味精及豆粉使用古法焙炒做出酥鬆不油膩的口感；雞肉鬆使用新鮮雞肉，採用獨門炒鬆技術，在雞肉鬆顏色最黃金飽滿時迅速起鍋，所以不乾澀、不油膩，口感香酥可口；堅果點心核家杏福使用最頂級的椰棗夾上核桃、杏仁，椰棗皮薄果肉Ｑ跟傳統的紅棗口感完全不同，核桃、杏仁挑選美國最高等級使用低溫烘焙，保留堅果原始養分，過程在無菌室經過人工精挑細選把關，歷經3道殺菌工序才能上市；貴妃金桔低甜不膩，微微酸甜正適合大餐後品嚐；2022新年最佳人氣禮盒「新東陽豐禮籃」，讓你在親朋好友心裏也是最佳人氣！

▲新東陽限定年節送禮，同時在官網、實體門市上架滿足多元採購需求。

歲末年終民眾忙，新東陽同時在官網、實體門市上架伴手禮系列，滿足商務公關送禮、年節送禮、年貨採購等需求，官網可用各家信用卡方便快速結帳，免出門一鍵即可網購下單伴手禮；國道服務區、轉運站等實體門市則提供返鄉客隨時採買，並可搭配下載APP新入會送2張50元折價券等優惠，多元採購方式讓消費者能依自身需求選購。

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