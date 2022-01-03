老婆想囤肯瓊醬！麥當勞「最划算買法」算出來了：省快500元

▲麥當勞肯瓊醬回歸。（圖／業者提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

麥當勞先前曾和南韓夯團BTS合作，當時只要點雞塊餐，就會附上韓國直送的「肯瓊醬」，不少人一吃上癮。近期肯瓊醬限時回歸，就有男網友表示，老婆先前就愛上肯瓊醬，這次回歸打定主意要囤醬，他就算出花費最少成本、得到最多醬料的買法，讓其他人笑翻，「這人夫我可以」、「太瘋了吧？」

這位男網友在《Dcard》發文，說老婆平常吃麥當勞都只點雞塊，先前點BTS套餐的時候，直接愛上肯瓊醬，沒想到吃過一次就買不到了，所以看到這次限時回歸，就決定要囤一些起來。原PO就算了一下，「如何用最少錢得到最多沾醬？」並將每個雞塊餐和醬的單價算出來：

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1.單點4塊雞塊（附一盒醬），等於一盒醬49元

2.單點6塊雞塊（附一盒醬），等於一盒醬64元

3.單點10塊雞塊（附兩盒醬），等於一盒醬52元

4.20塊分享餐（附四盒醬），等於一盒醬49.75元

5.30塊分享餐（附六盒醬），等於一盒醬48.16元

6.1+1選4塊雞塊（附一盒醬），等於一盒醬50元

也就是說，花最少成本可以得到最多醬料的買法，就是「30塊分享餐」。最後他花了1445元拿到30盒肯瓊醬、150塊雞塊、5包大薯，「比最高價現省快500（雞塊就叫朋友來家裡開趴吧）。」最後原PO不禁直笑，「機靈如我，不只讓老婆開心，還換來一個禮拜人夫的安逸生活。」還在標籤處tag，「人夫的生存欲」、「直接實現沾醬自由」、「和手遊自由」。

▲原PO幫老婆囤了30盒肯瓊醬。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，就有網友直笑，「永遠都是別人的老公最好」、「員工炸雞塊炸得很辛苦」、「敲碗雞塊照」、「也太貼心了吧！真羨慕」、「這個老公太貼心了，給推」、「能埋在雞塊堆裡面真的好幸福」、「獲頒好老公勳章」、「我也愛肯瓊醬！雖然換包裝了，還是好吃」、「你擺得像罐頭塔。」

不過，也有人建議可以直接自己做做看醬料，畢竟網上找得到類似的食譜，「我覺得自己去試做出類似的味道更有效率欸！」至於有人說可以直接跟櫃台買醬，這個方法其實已經不適用了，「現在麥當勞因為疫情供應不穩，已經很久不能單買醬」、「大家，麥當勞不能單買醬了啦，一盒5元已經進入歷史。」還有肯瓊醬粉無奈表示，吃來吃去真的是麥當勞的最好吃，「我倒覺得網路上賣的一大罐肯瓊醬超難吃，一點都不像。」