反骨艾瑞絲IG限動：少來煩我　網酸「不紅小模」挨告結果出爐

▲反骨男孩艾瑞絲不吝在IG顯示自己好身材，也因IG限動發言惹議。（資料照／翻攝自Instagram／aries_8248）

記者劉昌松／台北報導

「反骨男孩」成員艾瑞絲2019年生日時，在Instagram發文抱怨網友：「不要再私訊我了！少來煩我！」有網友看了認為艾瑞絲「不紅小模，有粉絲支持不錯了」，留言「用我名字幹嘛 操」，還有人鼓勵大家去檢舉讓艾瑞絲的IG帳號被封鎖，艾瑞斯認為名譽受損，控告郭等4網友妨害名譽，台北地檢署3日以罪嫌不足等理由，全部處分不起訴。

艾瑞絲本名盧昕妤，2019年4月生日的時候發布IG限時動態：「我每天都很快樂，根本不需要特別祝生日快樂，不要再私訊我了！少來煩我！私訊一直按拒絕拒絕拒絕也是很花時間的耶，我最需要的只是喉嚨不痛而已，好不舒服。」

▲艾瑞絲2019年發文透露收到屌照，希望網友「少來煩我」。（資料照／取自艾瑞絲IG）

郭姓網友把這篇看來在抱怨粉絲的限動截圖，轉貼到Dcard並酸艾瑞絲，「一個加入反骨的不紅小模，有粉絲支持就不錯了。」陳姓網友則留言，「不會自己取一個 用我名字幹嘛 操」，引爆一陣網友論戰，詹姓、董姓網友開始號召大家去向IG檢舉艾瑞絲的帳號有仇恨言論、裸露情色等內容。

雖然經紀人曾代為回應，艾瑞絲因為當時不斷收到屌照，所以感覺不舒服，但網友似乎沒有買單，瘋狂檢舉導致艾瑞絲的IG真的被消失了一段時間，逼得艾瑞絲上臉書PO影片，她除了難過落淚表示：「我覺得很抱歉。」也提醒網友如果過度人身攻擊，是必須承擔法律責任的。果然，艾瑞絲對郭姓、陳姓、詹姓、董姓4名網友提告妨害名譽。

▲艾瑞絲控告4名網友妨害名譽結果都被檢察官處分不起訴。（資料照／翻攝自Instagram／aries_8248）

檢察官調查認為，「不會自己取一個 用我名字幹嘛 操」這句話，是艾瑞絲先前申請社群帳號時，曾抱怨名字被人搶先登記時的氣話，被網友原文重現；而網友提出檢舉不會讓特定帳號直接被刪除，仍要經過固定的審查機制，不會因檢舉就損害名譽；至於藝人紅或不紅，是可受公評的事，雖然網友發言會讓人感到不愉快，仍不構成妨害名譽，因此處分4名網友都不起訴。

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