金門金沙田園火警！強風助長火勢　貨櫃屋被燒到扭曲變形

▲金門金沙鎮田園火警，現場風勢助長火勢，火勢波及一旁的貨櫃屋。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚／金門報導

金門縣金沙鎮2日晚間近7時許時發生一起火警事故！金門縣消防局2日晚間接獲民眾報案指出，金沙鎮大地附近冒出熊熊火光，其火勢更波及到一旁的貨櫃屋，消防員到場後也立即佈署水線灌救，但由於現場風勢助長火勢，而貨櫃屋裡更擺放油料、瓦斯桶等助燃物品，造成火勢一度不可收拾，所幸最後並無人員傷亡，至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

金門縣金沙鎮2日晚間近7時許傳出一起田野火警！有民眾發現金沙鎮大地附近突然冒出熊熊火光，火勢之大更波及一旁的貨櫃屋，緊急向消防局報案。金門縣消防局接獲報案後，也立即派出出金沙、金湖、金寧、金城消防分隊各式消防車輛12輛，27位職消、16位義消前往搶救，另出動1部挖土機協助開挖救災，不過由於現場風勢助長火勢，加上貨櫃屋內的物品為油料、瓦斯桶等大量易燃雜物，造成火勢猛烈，濃煙狂竄，消防員也緊急佈署水線灌救，最終在晚間11時許才將火勢撲滅，所幸並無人員傷亡。

▲▼金門金沙鎮田園火警，現場風勢助長火勢，火勢波及一旁的貨櫃屋。（圖／記者林名揚翻攝）



為防止火勢再起，金門縣消防局也在現場留下2台消防車與相關人力待命，持續監控現場火勢，直到3日清晨確認無狀況後才收隊離開。

金門縣消防局第二大隊大隊長陳國瑋表示，民眾通報該起火警意外時，火勢已經延燒至一旁的貨櫃屋，因此動員較多救災車輛與人力前往協助，但因為現場風勢強勁，貨櫃屋內又擺放大量油料、瓦斯桶等易燃雜物助長火勢，造成貨櫃屋因而被燒到扭曲變形，無疑更增加救援上的難度，所幸在消防車水線持續灌救下，順利撲滅火勢，至於起火原因仍有待火調科人員進一步調查釐清。

▲消防局人員直至深夜11時許才將火勢完全撲滅。（圖／記者林名揚翻攝）



消防局局長王世祿也呼籲民眾，近來金門連日未降雨，導致森林田野乾燥容易延燒，民眾在田野勿亂丟煙蒂或易燃物品，更不可放火燒雜草，以免大火快速蔓延，釀成嚴重後果。