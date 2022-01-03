快訊／台南仁德保麗龍工廠火警　濃煙竄天20輛消防車灌救

▲台南市仁德區德洋路41巷1處保麗龍工廠，近中午發生火警，消防局據報出動近20部消防車前往搶救。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區德洋路41巷內1處保麗龍工廠，3日近中午11時40分許傳出火警，消防局據報出動近20部消防車前往搶救，火勢約在12時多撲滅，目前進行殘火處理及排煙，初步勘查無人受困傷亡，疑為焊接不慎引火，惟真正起火原因及財物損失由消防局調查中。

3日上午11時40分許，台南市消防局119勤務中心據報，台南市仁德區德洋路41巷1處工廠發生火警，119馬上派遣歸仁、文賢、仁德、崇善、復興、大橋特搜、新化、保西、永康、大灣、安和、後甲分隊等消防分隊人車近20部前往搶救。

仁德車組到達現場發現火場為保麗龍工廠，濃煙很大，一樓連棟鐵皮建築有明火及濃煙竄出，需要空拍機支援。五大隊馬上帶拍機至現場升空監視。初估燃燒面積約100平方公尺，馬上接駁多條水線射水搶救，在消防人員全力搶救下，火勢於11時55分控制，在中午12時多撲滅，消防人員馬上進行殘火處理及排煙。

消防人員初步勘查無人受傷受困，實際燃燒面積45平方公尺，疑為焊接時不慎引燃保麗龍引火，目前真正起火原因及財物損失由消防局調查中。