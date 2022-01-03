　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南仁德保麗龍工廠火警　濃煙竄天20輛消防車灌救

▲台南市仁德區德洋路41巷1處保麗龍工廠，近中午發生火警，消防局據報出動近20部消防車前往搶救。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市仁德區德洋路41巷1處保麗龍工廠，近中午發生火警，消防局據報出動近20部消防車前往搶救。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區德洋路41巷內1處保麗龍工廠，3日近中午11時40分許傳出火警，消防局據報出動近20部消防車前往搶救，火勢約在12時多撲滅，目前進行殘火處理及排煙，初步勘查無人受困傷亡，疑為焊接不慎引火，惟真正起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市仁德區德洋路41巷1處保麗龍工廠，近中午發生火警，消防局據報出動近20部消防車前往搶救。（圖／民眾提供，下同）▲台南市仁德區德洋路41巷1處保麗龍工廠，近中午發生火警，消防局據報出動近20部消防車前往搶救。（圖／民眾提供，下同）

3日上午11時40分許，台南市消防局119勤務中心據報，台南市仁德區德洋路41巷1處工廠發生火警，119馬上派遣歸仁、文賢、仁德、崇善、復興、大橋特搜、新化、保西、永康、大灣、安和、後甲分隊等消防分隊人車近20部前往搶救。

▲台南市仁德區德洋路41巷1處保麗龍工廠，近中午發生火警，消防局據報出動近20部消防車前往搶救。（圖／民眾提供，下同）

仁德車組到達現場發現火場為保麗龍工廠，濃煙很大，一樓連棟鐵皮建築有明火及濃煙竄出，需要空拍機支援。五大隊馬上帶拍機至現場升空監視。初估燃燒面積約100平方公尺，馬上接駁多條水線射水搶救，在消防人員全力搶救下，火勢於11時55分控制，在中午12時多撲滅，消防人員馬上進行殘火處理及排煙。

▲台南市仁德區德洋路41巷1處保麗龍工廠，近中午發生火警，消防局據報出動近20部消防車前往搶救。（圖／民眾提供，下同）

消防人員初步勘查無人受傷受困，實際燃燒面積45平方公尺，疑為焊接時不慎引燃保麗龍引火，目前真正起火原因及財物損失由消防局調查中。

ET快訊
快訊／悍將宣布王勝偉、洪聖欽、陽耀勳加入
《華燈2》吳慷仁看到兇手沒？他親回18字…「寶寶還有戲」洩第
趙正平離婚4個月自曝「新戀情」！　滿面紅光：馬上就要開始了
富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑　網抖：太垃
快訊／跨年收視率榜出爐！台北淪第二　羅志祥未入榜
台大教授揪出《華燈》2大錯誤！　網驚呆：完全沒發現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／阿嬤苦守加護畫面曝！家當、慢性藥帶身上　啃餐包不敢離半步

爆元和雅男諮詢師「偷看病患私密處照」　雞排妹挨告結果出爐

北市酒駕大執法10天抓130件　小黃運將酒精殘留上路遭廢照12年

金門金沙田園火警！強風助長火勢　貨櫃屋被燒到扭曲變形

剎車失靈暴衝！大貨車開上分隔島撞歪號誌　騎士慘被波及斷腿送醫

反骨艾瑞絲IG限動：少來煩我　網酸「不紅小模」挨告結果出爐

快訊／台南仁德保麗龍工廠火警　濃煙竄天20輛消防車灌救

被指包庇毒蟲掉包尿液拼2年獲清白　他怒控政風官「多嘴」贏了

囂張！芳苑交流道下2車互尬「360度甩尾」　警將約談車主開罰

把宮廟功德箱當私人ATM！惡賊偷遍雲彰　「上工」前落網了

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

獨／阿嬤苦守加護畫面曝！家當、慢性藥帶身上　啃餐包不敢離半步

爆元和雅男諮詢師「偷看病患私密處照」　雞排妹挨告結果出爐

北市酒駕大執法10天抓130件　小黃運將酒精殘留上路遭廢照12年

金門金沙田園火警！強風助長火勢　貨櫃屋被燒到扭曲變形

剎車失靈暴衝！大貨車開上分隔島撞歪號誌　騎士慘被波及斷腿送醫

反骨艾瑞絲IG限動：少來煩我　網酸「不紅小模」挨告結果出爐

快訊／台南仁德保麗龍工廠火警　濃煙竄天20輛消防車灌救

被指包庇毒蟲掉包尿液拼2年獲清白　他怒控政風官「多嘴」贏了

囂張！芳苑交流道下2車互尬「360度甩尾」　警將約談車主開罰

把宮廟功德箱當私人ATM！惡賊偷遍雲彰　「上工」前落網了

停電事故調查報告遭批　台電：僅草稿、尚未送經濟部

獨／阿嬤苦守加護畫面曝！家當、慢性藥帶身上　啃餐包不敢離半步

80公斤櫻花妹迷上生存遊戲　1年半後變身超兇「軍武女神」

這國萬人音樂會狂歡慘了　至少2千人染疫！確診暴增4600%疫情爆炸

《出租女友》最新話尺度爆炸　觀眾灌推特要求作者修改內容

詹皇砍26分＋甜瓜關鍵4分打　湖人險退灰狼！衛少尷尬9失誤

廚房傳巨響！爸衝進見「滿地破蛋」崩潰　網食譜支援：裹粉就可炸

「超肥跳蚤」住進耳朵　炸出密麻黑點影片曝光！醫師一看也嚇壞

《哈利波特》三主角20年後身價曝！「哈利」破億「榮恩」卻是大贏家

悍將新年大禮　宣布王勝偉、洪聖欽、陽耀勳加入

社會熱門新聞

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

快訊／國道3號15車連環撞！

快訊／台大法律男學生宿舍墜樓亡

渣男撿屍醉女　害她裸奔跳窗求救

酒駕撞碎一家4口　阿公悲曝兒孫最新狀況

驚悚畫面曝！司機開車門擊落機車奪命

醉男坐馬路遭輾過　22歲女駕駛撞死人嚇傻

譙「力宏敢啦」！高雄酒醉髒話妹慘了

南投臥龍洞驚見「吊掛男屍」！還有1男1女詭異失蹤

新竹綠世界生態農場倉庫大火　3隻蜥蜴葬火窟

穿心機裙聚會！正妹醉倒感覺「有人伸進洞」崩潰

獸父性侵猥褻92次！　辯解決女兒性成癮

開房性侵16歲女　清潔工躲過2年牢飯

更多熱門

相關新聞

年成交2.6萬棟創新高　台南最熱區大洗牌

年成交2.6萬棟創新高　台南最熱區大洗牌

2021年台南年度的建物買賣移轉棟數出爐，成交量2萬6752棟創下歷史新高，比起2020年增加16%，同時房價上漲幅度也是6都最高，呈現「價量齊揚」的趨勢，房仲分析最主要的原因還是南科帶動買氣，且台南房價基期較其他縣市低，因此漲幅特別明顯。

連假台南辦婚宴！台北妻怒咒新人...反被罵爆

連假台南辦婚宴！台北妻怒咒新人...反被罵爆

光華高中榮獲孝道教育行動學校表揚

光華高中榮獲孝道教育行動學校表揚

台南水道博物館美景化身電子桌曆

台南水道博物館美景化身電子桌曆

機車雙載摔落排水溝　採蔥女2傷送醫

機車雙載摔落排水溝　採蔥女2傷送醫

關鍵字：

台南仁德保麗龍工廠火警

讀者迴響

熱門新聞

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

大媽拿鑰匙狂刮特斯拉！哨兵模式全都錄

台北熊好券第二波中籤率33.8％　下午2點前自動派發「可馬上用」

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

雷／《全明星3》紅藍隊長出爐！

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

航海王2021年賺45億　對帳單曝光

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面