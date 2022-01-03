15年以上遊覽車延壽計畫今上路　完成「兩件事」最高續命5年

▲受疫情衝擊觀光旅遊業者業績一落千丈，遊覽車延壽計畫也延至今年上路。示意圖，非當事業者。（圖／記者湯興漢攝）



記者許維寧／台北報導

受到疫情影響遊覽車使用率下降，交通部近日公告修正「汽車運輸業管理規則」，讓15年以上的高齡交通車延壽，今年1月起正式上路，若完成特定整修程序大型車輛最高可延壽5年。

交通部原先規劃，本自2020年元旦起，遊覽車車齡若已屆滿15年需做安全檢查，通過者可延用至18年，若老車進行底盤安全檢修和車身重新打造，則可延用至20年屆滿。

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但受到疫情影響，由遊覽車業使用率下降，因此交通部公告新的「汽車運輸業管理規則」車齡15年以上的老遊覽車延壽計畫改於今年1月實施。

根據交通部公告之新規定，於1999年7月1日後出場的遊覽車，自2022年1月1日起於出廠年份屆滿15年前後一年內，須依照道路交通規則規定完成底盤安全檢修及車身重新打造查驗，得繼續使用至出廠年份屆滿20年止，屆滿20年後則應以專辦交通車業務使用為限。

再者，若依道路交通安全規定僅完成底盤檢修查驗者，則可續使用至出廠年份屆滿18年止，屆滿18年則應以專辦交通車業務使用為限。

另外，交通部新規定也指出，若遊覽車登記於離島使用，於出廠年份屆滿15年者則應於屆滿18年前辦理安全查驗，若未依規定辦理，則改以專辦交通車業務使用為限。

交通部要求，遊覽車若於去年12月31日前出廠年份已經屆滿15年，應該於今年1月1日起3年內辦理安全查驗，若未於期限內辦理完成，則應以專辦交通車業務為限；若出廠年份已屆滿18年，於出廠年份屆滿20年起，應以專辦交通車業務使用為限。若遊覽車未辦理底盤安全檢修查驗，車輛底盤故障導致交通事故發生，則業者應修復遊覽車底盤並於半年內完成底盤安全檢修查驗，若未於期限內查驗則不得再繼續使用。