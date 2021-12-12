太扯！遊覽車開到沒油全車遊客受困　警幫買大油桶加油解團

▲員警出發時帶著自存的3瓶一公升油料，結果無法讓遊覽車發動。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一輛載著26名遊客的旅覧車8日晚間行經台九線262公里處時因油料用盡，熄火無法行駛，轄區員警獲報帶著3桶1公升的油料到場幫加油，無奈3公升油㪵對偌大的遊覧車絲毫沒有幫助啓動，員警只有再到賣場買了20公升加滿油，再注入遊覽車油價箱，遊覽車才順利再度發動，繼續旅遊行程。

▲▼員警再到賣場買了20公升裝大油桶到加油站加滿油，才順利讓遊覽車發動。

花蓮鳳林舞鶴派出所8日晚間19時許接獲報案，稱在台九線262公里北上車道路邊，有一輛遊覽車因沒油導致熄火需警協助。

處理員警員趕到現場發現一輛45人座大型遊覽車停放路邊，駕駛人顏男載送花蓮縣光復鄉20餘名遊客至高雄觀光旅遊，返程途中因未注意車輛油料狀況，行經台九線262公里處北上車道因油料耗盡熄火，車輛無法行進請求警方支援。

員警前往現場時只帶著自存的3桶1公升柴油支援，但油料仍不足讓遊覽車發動，派出所所長見狀，除了派員警在現場疏導交通外，特別又派員警至附近大賣場協助購買油桶於加油站裝滿20公升柴油，幫助遊覽車順利發動，顏姓司機與遊覽車遊客對員警積極為民服務的態度頻頻道謝。

▲顏姓遊覽車駕駛感謝員警的熱心協助。

鳳林分局分局長簡龍宏表示，民眾外出時務必隨時注意油料，遇加油站時應隨時補充，確保油量充足亦可稍作歇息避免疲勞駕駛，若是有緊急需要，可立即向警方請求協助，警方將全力為民眾服務。

